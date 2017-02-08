У сніговому заметі на Волині застряг шкільний автобус. ВІДЕО





Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.



За викликом виїхали рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області.



За допомогою пожежної автоцистерни підвищеної прохідності на шасі ЗіЛ-131 рятувальники тросом зачепили автобус та витягнули його із замету.



В автобусі перебували тільки водій та вчитель.



До аварійно-рятувальних робіт залучили 4 людини особового складу, одну одиницю техніки.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 8 лютого, о 9:35 до служби «101» надійшло повідомлення про необхідність допомогти водію шкільного автобуса, який застряг у сніговому заметі поблизу села Войнин Локачинського району.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.За викликом виїхали рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області.За допомогою пожежної автоцистерни підвищеної прохідності на шасі ЗіЛ-131 рятувальники тросом зачепили автобус та витягнули його із замету.В автобусі перебували тільки водій та вчитель.До аварійно-рятувальних робіт залучили 4 людини особового складу, одну одиницю техніки.

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