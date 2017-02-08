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У сніговому заметі на Волині застряг шкільний автобус. ВІДЕО

У сніговому заметі на Волині застряг шкільний автобус. ВІДЕО
Сьогодні, 8 лютого, о 9:35 до служби «101» надійшло повідомлення про необхідність допомогти водію шкільного автобуса, який застряг у сніговому заметі поблизу села Войнин Локачинського району.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.

За викликом виїхали рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у Волинській області.

За допомогою пожежної автоцистерни підвищеної прохідності на шасі ЗіЛ-131 рятувальники тросом зачепили автобус та витягнули його із замету.

В автобусі перебували тільки водій та вчитель.

До аварійно-рятувальних робіт залучили 4 людини особового складу, одну одиницю техніки.



У сніговому заметі на Волині застряг шкільний автобус. ВІДЕО

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Теги: автобус, рятувальники, замет
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