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На кладовищі в Гаразджі поставлять піч для спалювання трупів тварин та медичних відходів

На кладовищі в Гаразджі поставлять піч для спалювання трупів тварин та медичних відходів
На міському кладовищі, що у селі Гаразджа, облаштують місце та встановлять установку для оброблення, знешкодження, видалення та утилізації біологічних відходів.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник начальника відділу екології Олег Гелета.

Нагадаємо, раніше установку планували розмістити на території сміттєзвалища у Брищі. Однак, місцеві мешканці виступили проти, мовляв, люди й так хворіють через сусідство зі сміттєзвалищем.

Тоді ж мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що підприємство, яке хотіло встановити установку для спалювання біовідходів, не має необхідних документів, тому у мерії відкинули ідею встановлення її на сміттєзвалищі.

Як розповів Олег Гелета, піч попередньо запланували розташувати на території міського кладовища у селі Гаразджа.

"Як запевнив директор КП «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Василь Цетнар, там є місце для розміщення установки, санзона. До того ж, поблизу немає житла. Хоча від цієї печі викиди будуть мінімальними і людям немає за що хвилюватися. Забетонуємо спеціальний майданчик і розмістимо установку", - зауважив він.

У печі спалюватимуть трупи загиблих тварин, які збирає КП "Ласка", а також анатомічні відходи з лікарняних закладів, які нині захоронюють на міському кладовищі.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: піч, біовідходи
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Коментарі 1
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Теперь нужно смотреть за флюгером. Куда он повернёт, туда и ветер будет ветродуить. Радиоактивные осадки - вещь непредсказуемая (утрирую)
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