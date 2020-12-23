На кладовищі в Гаразджі поставлять піч для спалювання трупів тварин та медичних відходів





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник начальника відділу екології Олег Гелета.



Нагадаємо, раніше установку планували розмістити на території сміттєзвалища у Брищі. Однак,



Тоді ж мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що підприємство, яке хотіло встановити установку для спалювання біовідходів, не має необхідних документів, тому у мерії відкинули ідею встановлення її на сміттєзвалищі.



Як розповів Олег Гелета, піч попередньо запланували розташувати на території міського кладовища у селі Гаразджа.



"Як запевнив директор КП «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Василь Цетнар, там є місце для розміщення установки, санзона. До того ж, поблизу немає житла. Хоча від цієї печі викиди будуть мінімальними і людям немає за що хвилюватися. Забетонуємо спеціальний майданчик і розмістимо установку", - зауважив він.



У печі спалюватимуть трупи загиблих тварин, які збирає КП "Ласка", а також анатомічні відходи з лікарняних закладів, які нині захоронюють на міському кладовищі.



Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На міському кладовищі, що у селі Гаразджа, облаштують місце та встановлять установку для оброблення, знешкодження, видалення та утилізації біологічних відходів.Про це у коментарірозповів заступник начальника відділу екологіїНагадаємо, раніше установку планували розмістити на території сміттєзвалища у Брищі. Однак, місцеві мешканці виступили проти , мовляв, люди й так хворіють через сусідство зі сміттєзвалищем.Тоді ж мер Луцькаповідомив, що підприємство, яке хотіло встановити установку для спалювання біовідходів, не має необхідних документів, тому у мерії відкинули ідею встановлення її на сміттєзвалищі.Як розповів Олег Гелета, піч попередньо запланували розташувати на території міського кладовища у селі Гаразджа."Як запевнив директор КП «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування», там є місце для розміщення установки, санзона. До того ж, поблизу немає житла. Хоча від цієї печі викиди будуть мінімальними і людям немає за що хвилюватися. Забетонуємо спеціальний майданчик і розмістимо установку", - зауважив він.У печі спалюватимуть трупи загиблих тварин, які збирає КП "Ласка", а також анатомічні відходи з лікарняних закладів, які нині захоронюють на міському кладовищі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію