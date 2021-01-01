Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя





Про її особливості та початок будівництва у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів ініціатор її створення, власник вже відомої «Луцької Венеції» у центральному парку Леонід Баглай.



Підприємець каже, що у нього не було планів будувати ще одну «Луцьку Венецію», але лучани неодноразово зверталися до нього з таким проханням. Тож Леонід Баглай вирішив будувати її у парку імені 900-річчя.



«Парк 900-річчя є логічним початком нової роботи, логічною площею, де можна поставити схожий об’єкт. Люди – це основний ресурс, який і дає запит. До того ж, цей парк наразі не має ніяких рекреаційних зон. Є дуже великі можливості для розкриття потенціалу цього парку», – говорить підприємець.



Відповідну ініціативу до міськради подали ще у 2019 році, але через карантин процедура затягнулася.



Леонід Баглай зауважує, що «Луцька Венеція» у парку імені 900-річчя збереже усі «фішки», які є у центральному парку. Йдеться, для прикладу, про терасу на водоймі, човни, творчу площину для проведення різних заходів на безоплатній основі для будь-яких організацій, велопрокат та акцент на екологічності і натуральності – домашню випічку, трав’яні чаї, паперові стаканчики для кави, відсутність шкідливих напоїв в асортименті тощо.



Утім, як зізнається Леонід Баглай, він має на меті постійно розвиватися, тому нова «Луцька Венеція» матиме і нові особливості.



Від центральної частини парку до водойми вестиме алея з ліхтарями, лавочками та місцями для парковки візочків.



«У парку бувають багато маломобільних груп населення, людей на візках. У них є бажання рухатися, але немає можливості. Ми хотіли б надати їм таку можливість. Тому плануємо влаштувати алею від центральної частини до водойми. Я дуже сподіваюся на співпрацю з містом, яке може допомогти зробити цю алею. З якого матеріалу вона буде, ще до кінця не погодили. Матеріал будемо обирати такий, щоб його було легко прибирати, демонтувати, щоб він був девандальний. Алея буде як серпантин, який не має заважати ландшафту, має тільки підкреслювати його. Таким чином хочемо створити максимальний комфорт для велосипедистів, людей на візках, мам з дитячими візочками», – пояснює ініціатор створення другої «Луцької Венеції».



Крім того, нова «Луцька Венеція» матиме більшу терасну площу літнього майданчика. Планують збудувати терасу на 50 «квадратів», аби проводити на ній заходи різного формату, наприклад, концерти, акустичні вечори, кінопокази. Відповідно, буде більше столиків. Тераса, як і в центральному парку, буде розміщена на водоймі.



Буде і кінотеатр під відкритим небом.



«Ми будемо дублювати модель нашої роботи у парку імені Лесі Українки, бо це дуже позитивно оцінили люди. Це будуть кінопокази під відкритим небом на безоплатній основі. Також ми хочемо поставити пуфи, де люди зможуть спокійно відпочивати на природі», – розповідає Леонід Баглай.



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Додає, що є ідея давати в прокат мангали, щоб люди не палили багаття у необлаштованих місцях та не нищили при цьому природу.



Вже розпочали будівельні роботи, щоб до настання тепла порадувати усіх лучан новою красивою локацією.



«Є бажання поєднати природу, людей та можливість проведення різноманітних заходів. На цій «Луцькій Венеції» вже плануємо кілька фестивалів (фотографії, арт-мистецтва) та художні пленери», - анонсує підприємець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно стало відомо, що у парку імені 900-річчя буде ще одна «Луцька Венеція» Про її особливості та початок будівництва у коментарірозповів ініціатор її створення, власник вже відомої «Луцької Венеції» у центральному паркуПідприємець каже, що у нього не було планів будувати ще одну «Луцьку Венецію», але лучани неодноразово зверталися до нього з таким проханням. Тож Леонід Баглай вирішив будувати її у парку імені 900-річчя.«Парк 900-річчя є логічним початком нової роботи, логічною площею, де можна поставити схожий об’єкт. Люди – це основний ресурс, який і дає запит. До того ж, цей парк наразі не має ніяких рекреаційних зон. Є дуже великі можливості для розкриття потенціалу цього парку», – говорить підприємець.Відповідну ініціативу до міськради подали ще у 2019 році, але через карантин процедура затягнулася.Леонід Баглай зауважує, що «Луцька Венеція» у парку імені 900-річчя збереже усі «фішки», які є у центральному парку. Йдеться, для прикладу, про терасу на водоймі, човни, творчу площину для проведення різних заходів на безоплатній основі для будь-яких організацій, велопрокат та акцент на екологічності і натуральності – домашню випічку, трав’яні чаї, паперові стаканчики для кави, відсутність шкідливих напоїв в асортименті тощо.Утім, як зізнається Леонід Баглай, він має на меті постійно розвиватися, тому нова «Луцька Венеція» матиме і нові особливості.Від центральної частини парку до водойми вестиме алея з ліхтарями, лавочками та місцями для парковки візочків.«У парку бувають багато маломобільних груп населення, людей на візках. У них є бажання рухатися, але немає можливості. Ми хотіли б надати їм таку можливість. Тому плануємо влаштувати алею від центральної частини до водойми. Я дуже сподіваюся на співпрацю з містом, яке може допомогти зробити цю алею. З якого матеріалу вона буде, ще до кінця не погодили. Матеріал будемо обирати такий, щоб його було легко прибирати, демонтувати, щоб він був девандальний. Алея буде як серпантин, який не має заважати ландшафту, має тільки підкреслювати його. Таким чином хочемо створити максимальний комфорт для велосипедистів, людей на візках, мам з дитячими візочками», – пояснює ініціатор створення другої «Луцької Венеції».Крім того, нова «Луцька Венеція» матиме більшу терасну площу літнього майданчика. Планують збудувати терасу на 50 «квадратів», аби проводити на ній заходи різного формату, наприклад, концерти, акустичні вечори, кінопокази. Відповідно, буде більше столиків. Тераса, як і в центральному парку, буде розміщена на водоймі.Буде і кінотеатр під відкритим небом.«Ми будемо дублювати модель нашої роботи у парку імені Лесі Українки, бо це дуже позитивно оцінили люди. Це будуть кінопокази під відкритим небом на безоплатній основі. Також ми хочемо поставити пуфи, де люди зможуть спокійно відпочивати на природі», – розповідає Леонід Баглай.Додає, що є ідея давати в прокат мангали, щоб люди не палили багаття у необлаштованих місцях та не нищили при цьому природу.Вже розпочали будівельні роботи, щоб до настання тепла порадувати усіх лучан новою красивою локацією.«Є бажання поєднати природу, людей та можливість проведення різноманітних заходів. На цій «Луцькій Венеції» вже плануємо кілька фестивалів (фотографії, арт-мистецтва) та художні пленери», - анонсує підприємець.

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