У Луцьку неповнолітня намагалася зістрибнути з мосту

В обласному центрі Волині дівчина намагалася вчинити самогубство, маючи намір зістрибнути надземного пішохідного переходу, що веде від залізничного вокзалу до Варшавського ринку.Про цеповідомили очевидці.Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Розповіли, що, на щастя, патрульні вчасно прибули на виклик та врятували дівчину, яка, до слова, виявилася неповнолітньою.Дівчину передали бригаді медиків, яка теж виїхала на місце події.З власних джерел виданню відомо, що йдеться про дівчину ромської національності. До приїзду поліції з нею розмовляла працівниця залізничного вокзалу, тож і вона причетна до порятунку.