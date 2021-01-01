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Газовики спростували інформацію про вибух у центрі Луцька

Газовики спростували інформацію про вибух у центрі Луцька
У будинок вулиці Лесі Українки, 17 у Луцьку після 15 години 8 лютого викликали рятувальників та газовиків, повідомивши нібито про вибух у квартирі, від якого розбилося вікно.

На місці працювали декілька екіпажів патрульної поліції, медики, газовики та надзвичайники.

У квартирі були чоловік, жінка та дівчина.

Як повідомили у пресслужбі «Волиньгазу», у квартирі була газова колонка і газова плита. Утім, ні те, ні інше не зазнало вибуху чи інших ушкоджень, пов'язаних з газом.

Тож, запевняють у газовиків, наразі поліція має з'ясувати, чому вікно у квартирі вибите і чи не був виклик декількох спецслужб неправдивим.

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Теги: Лесі Українки, газ
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