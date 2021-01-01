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У Луцьку біля Старого ринку – аварія з потерпілими. ФОТО

У Луцьку біля Старого ринку – аварія з потерпілими. ФОТО
У Луцьку на вулиці Глушець біля Старого ринку зіткнулись маршрутка сполученням "Луцьк-Вишнів" і бус Hyundai.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Автопригода сталась сьогодні, 8 лютого, після 17-ої години.

У кареті "швидкої" станом на 17:20 медики надавали допомогу одному з учасників аварії та оглядали водія маршрутки.

На місці аварії працює поліція і медики. Рух автодорогою – ускладнений.

У Луцьку біля Старого ринку – аварія з потерпілими. ФОТО
У Луцьку біля Старого ринку – аварія з потерпілими. ФОТО
У Луцьку біля Старого ринку – аварія з потерпілими. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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