У Луцьку біля Старого ринку – аварія з потерпілими. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Автопригода сталась сьогодні, 8 лютого, після 17-ої години.



У кареті "швидкої" станом на 17:20 медики надавали допомогу одному з учасників аварії та оглядали водія маршрутки.



На місці аварії працює поліція і медики. Рух автодорогою – ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Глушець біля Старого ринку зіткнулись маршрутка сполученням "Луцьк-Вишнів" і бус Hyundai.Про цеповідомили очевидці.Автопригода сталась сьогодні, 8 лютого, після 17-ої години.У кареті "швидкої" станом на 17:20 медики надавали допомогу одному з учасників аварії та оглядали водія маршрутки.На місці аварії працює поліція і медики. Рух автодорогою – ускладнений.

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