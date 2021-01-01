95 шкіл на Волині на період негоди перейдуть на дистанційне навчання

Станом на 18:00 8 лютого 95 шкіл прийняли рішення перейти на дистанційний формат навчання на період негоди.Про це у коментарізаступниця начальника управління освіти і науки облдержадміністраціїЗа її словами, йдеться про деякі сільські та селищні школи.Тетяна Соломіна додала, що деякі громади перевели на дистанційне навчання усі школи у своїх межах (для прикладу, Зимненська, Литовезька, Устилузька тощо). Деякі ж громади обрали такий формат лише для окремих шкіл, куди довозять автобусами значну частину учнів.Зауважимо, що загалом на Волині 597 шкіл.