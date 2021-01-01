95 шкіл на Волині на період негоди перейдуть на дистанційне навчання
Сьогодні, 18:06
Станом на 18:00 8 лютого 95 шкіл прийняли рішення перейти на дистанційний формат навчання на період негоди.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost заступниця начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Соломіна.
За її словами, йдеться про деякі сільські та селищні школи.
Тетяна Соломіна додала, що деякі громади перевели на дистанційне навчання усі школи у своїх межах (для прикладу, Зимненська, Литовезька, Устилузька тощо). Деякі ж громади обрали такий формат лише для окремих шкіл, куди довозять автобусами значну частину учнів.
Зауважимо, що загалом на Волині 597 шкіл.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost заступниця начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Соломіна.
За її словами, йдеться про деякі сільські та селищні школи.
Тетяна Соломіна додала, що деякі громади перевели на дистанційне навчання усі школи у своїх межах (для прикладу, Зимненська, Литовезька, Устилузька тощо). Деякі ж громади обрали такий формат лише для окремих шкіл, куди довозять автобусами значну частину учнів.
Зауважимо, що загалом на Волині 597 шкіл.
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