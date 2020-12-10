Важкохворий молодий волинянин потребує коштів для лікування за кордоном
08 лютий, 22:59
Житель села Борочиче, що на Горохівщині, потребує коштів для лікування за кордоном.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав настоятель місцевого Свято-Іллінського храму отець Юрій (Зарафутдінов).
За словами панотця, 23-річний Володимир Мотовильський поселився в селі нещодавно. Хлопець є уродженцем села Коршів Луцького району. У нього діагностували важку хворобу легенів - синовіальну саркому.
Тому священник просить підтримати хворого молитовно та матеріально, адже на подальше лікування, яке проходитиме у Польщі, потрібні кошти.
Кошти можна переказати за такими реквізитами: номер банківської картки 4149439319386441.
Також священник надав номер телефону +380960614563 для отримання додаткової інформації.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав настоятель місцевого Свято-Іллінського храму отець Юрій (Зарафутдінов).
За словами панотця, 23-річний Володимир Мотовильський поселився в селі нещодавно. Хлопець є уродженцем села Коршів Луцького району. У нього діагностували важку хворобу легенів - синовіальну саркому.
Тому священник просить підтримати хворого молитовно та матеріально, адже на подальше лікування, яке проходитиме у Польщі, потрібні кошти.
Кошти можна переказати за такими реквізитами: номер банківської картки 4149439319386441.
Також священник надав номер телефону +380960614563 для отримання додаткової інформації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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