Важкохворий молодий волинянин потребує коштів для лікування за кордоном

Житель села Борочиче, що на Горохівщині, потребує коштів для лікування за кордоном.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав настоятель місцевого Свято-Іллінського храму отецьЗа словами панотця, 23-річний Володимир Мотовильський поселився в селі нещодавно. Хлопець є уродженцем села Коршів Луцького району. У нього діагностували важку хворобу легенів - синовіальну саркому.Тому священник просить підтримати хворого молитовно та матеріально, адже на подальше лікування, яке проходитиме у Польщі, потрібні кошти.Кошти можна переказати за такими реквізитами: номер банківської картки 4149439319386441.Також священник надав номер телефону +380960614563 для отримання додаткової інформації.