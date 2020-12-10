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Важкохворий молодий волинянин потребує коштів для лікування за кордоном

Важкохворий молодий волинянин потребує коштів для лікування за кордоном
Житель села Борочиче, що на Горохівщині, потребує коштів для лікування за кордоном.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав настоятель місцевого Свято-Іллінського храму отець Юрій (Зарафутдінов).

За словами панотця, 23-річний Володимир Мотовильський поселився в селі нещодавно. Хлопець є уродженцем села Коршів Луцького району. У нього діагностували важку хворобу легенів - синовіальну саркому.

Тому священник просить підтримати хворого молитовно та матеріально, адже на подальше лікування, яке проходитиме у Польщі, потрібні кошти.

Кошти можна переказати за такими реквізитами: номер банківської картки 4149439319386441.

Також священник надав номер телефону +380960614563 для отримання додаткової інформації.


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Теги: допомога, Волинь, лікування
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