вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку за посадовцями закріпили службові автівки: хто на якому транспорті їздитиме

У Луцьку за посадовцями закріпили службові автівки: хто на якому транспорті їздитиме
За посадовими особами Луцькради закріпили службові автомобілі.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.

Так, автотранспорт використовуватимуть тільки для поїздок, пов’язаних зі службовою діяльністю. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди водій зобов’язаний негайно доповісти начальнику господарсько-технічного відділу про причини та умови її виникнення.

За мером Ігорем Поліщуком та його помічником Артуром Стернійчуком закріпили Skoda Rapid 2008 року випуску. Таким же автомобілем зможе їздити заступниця міського голви Ірина Чебелюк. Chevrolet Aveo 2008 року кермуватиме секретар міськради Юрій Безпятко. Легковиком Chevrolet Lacetti користуватиметься заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич.

Автомобілями "ДЕО-Ланос" 2008 року випуску зможуть користуватися старости Марія Якубоська, Валерій Боярський, 2006 року - Галина Матвіюк, 2007-го - Олександр Гурський. За старостою Валерієм Войнаровським закріпили ЗАЗ-DAEWOO 2004 року.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк, заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський та заступник начальника відділу екології Олег Гелета користуватимуться автомобілем ВАЗ 212140 2008 року випуску.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, міська рада, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
а потім будуть дивуватись чому це за громадський транспорт ніхто не думає
Відповісти
А ровери слабо видати чи придбати? У більш заможніших країнах міністри не цураються і іздять ровером, а тут сама бідна країна Європи за усіма показниками, а чинуші на службових авто? То де тут лад буде...? :(
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За останню добу від коронавірусу померло 6 волинян
Сьогодні, 11:28
Волинські поліцейські допомогли матері з двома дітьми добратись до школи
Сьогодні, 11:20
У Луцьку за посадовцями закріпили службові автівки: хто на якому транспорті їздитиме
Сьогодні, 11:05
Боротьба зі стихією: скільки спецтехніки працює на дорогах Луцька і приєднаних громад
Сьогодні, 10:56
Не без конфліктів: муніципали розповіли про початок «війни» з порушниками біля авторинку
Сьогодні, 10:46
Схожі новини
На Волині волонтери погасили борг за авто, яке поїхало в зону АТО На Волині волонтери погасили борг за авто, яке поїхало в зону АТО
01 січень, 2018, 20:01
У Володимирі конфісковане авто півтора місяця стояло біля відділу поліції У Володимирі конфісковане авто півтора місяця стояло біля відділу поліції
03 листопад, 2017, 16:01
«До зустрічі біля кучугур»: на Волині мер міста і посадовці вийдуть чистити місто від снігу. ВІДЕО «До зустрічі біля кучугур»: на Волині мер міста і посадовці вийдуть чистити місто від снігу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
У Луцьку горіла автівка У Луцьку горіла автівка
Сьогодні, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Загорнула у рушник і поклала в морозильну камеру: на Рівненщині жінка вбила новонароджену дитину
Сьогодні, 12:16
 0
На Волині горіли лазня, гараж та господарські будівлі
Сьогодні, 12:10
 0
«До зустрічі біля кучугур»: на Волині мер міста і посадовці вийдуть чистити місто від снігу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
 0
У Луцьку горіла автівка
Сьогодні, 11:55
 0
На кордоні з Польщею затримали майже пів сотні українців з фальшивими документами
Сьогодні, 11:34
 0
Медіа
відео
1/8