У Луцьку за посадовцями закріпили службові автівки: хто на якому транспорті їздитиме
Сьогодні, 11:05
За посадовими особами Луцькради закріпили службові автомобілі.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.
Так, автотранспорт використовуватимуть тільки для поїздок, пов’язаних зі службовою діяльністю. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди водій зобов’язаний негайно доповісти начальнику господарсько-технічного відділу про причини та умови її виникнення.
За мером Ігорем Поліщуком та його помічником Артуром Стернійчуком закріпили Skoda Rapid 2008 року випуску. Таким же автомобілем зможе їздити заступниця міського голви Ірина Чебелюк. Chevrolet Aveo 2008 року кермуватиме секретар міськради Юрій Безпятко. Легковиком Chevrolet Lacetti користуватиметься заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич.
Автомобілями "ДЕО-Ланос" 2008 року випуску зможуть користуватися старости Марія Якубоська, Валерій Боярський, 2006 року - Галина Матвіюк, 2007-го - Олександр Гурський. За старостою Валерієм Войнаровським закріпили ЗАЗ-DAEWOO 2004 року.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк, заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський та заступник начальника відділу екології Олег Гелета користуватимуться автомобілем ВАЗ 212140 2008 року випуску.
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Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.
Так, автотранспорт використовуватимуть тільки для поїздок, пов’язаних зі службовою діяльністю. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди водій зобов’язаний негайно доповісти начальнику господарсько-технічного відділу про причини та умови її виникнення.
За мером Ігорем Поліщуком та його помічником Артуром Стернійчуком закріпили Skoda Rapid 2008 року випуску. Таким же автомобілем зможе їздити заступниця міського голви Ірина Чебелюк. Chevrolet Aveo 2008 року кермуватиме секретар міськради Юрій Безпятко. Легковиком Chevrolet Lacetti користуватиметься заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич.
Автомобілями "ДЕО-Ланос" 2008 року випуску зможуть користуватися старости Марія Якубоська, Валерій Боярський, 2006 року - Галина Матвіюк, 2007-го - Олександр Гурський. За старостою Валерієм Войнаровським закріпили ЗАЗ-DAEWOO 2004 року.
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк, заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський та заступник начальника відділу екології Олег Гелета користуватимуться автомобілем ВАЗ 212140 2008 року випуску.
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Коментарі 2
а потім будуть дивуватись чому це за громадський транспорт ніхто не думає
А ровери слабо видати чи придбати? У більш заможніших країнах міністри не цураються і іздять ровером, а тут сама бідна країна Європи за усіма показниками, а чинуші на службових авто? То де тут лад буде...? :(
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