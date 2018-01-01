У Луцьку за посадовцями закріпили службові автівки: хто на якому транспорті їздитиме

За посадовими особами Луцькради закріпили службові автомобілі.Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського головиТак, автотранспорт використовуватимуть тільки для поїздок, пов’язаних зі службовою діяльністю. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди водій зобов’язаний негайно доповісти начальнику господарсько-технічного відділу про причини та умови її виникнення.За мером Ігорем Поліщуком та його помічникомзакріпили Skoda Rapid 2008 року випуску. Таким же автомобілем зможе їздити заступниця міського голви. Chevrolet Aveo 2008 року кермуватиме секретар міськради. Легковиком Chevrolet Lacetti користуватиметься заступник міського голови, керуючий справами виконкомуАвтомобілями "ДЕО-Ланос" 2008 року випуску зможуть користуватися старости, 2006 року -, 2007-го -. За старостоюзакріпили ЗАЗ-DAEWOO 2004 року.Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населеннята заступник начальника відділу екологіїкористуватимуться автомобілем ВАЗ 212140 2008 року випуску.