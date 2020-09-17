Волинські легкоатлетки вибороли низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО

6-8 лютого 2021 року в Сумах проходив чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків 2004-2005 років народження. Змагання принесли нові нагороди у скарбничку волинських легкоатлетів.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Золоту медаль здобулау спортивній ходьбі на дистанції 3000 м, з результатом 13:29,11. Також золоту медаль виборолау бігові на 3000 м, з результатом 4:47,57.легкоатлетка здобула у бігові на дистанції 1500 м. Срібною призеркою сталау спортивній ходьбі на 3000 м. Бронзову нагороду у бігові на 3000 м здобулаЗауважимо, що у командному підсумку серед ДЮСШ Любешівська ДЮСШ посіла перше місце.