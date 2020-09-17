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Волинські легкоатлетки вибороли низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО

Волинські легкоатлетки вибороли низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО
6-8 лютого 2021 року в Сумах проходив чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків 2004-2005 років народження. Змагання принесли нові нагороди у скарбничку волинських легкоатлетів.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Золоту медаль здобула Валерія Шоломіцька у спортивній ходьбі на дистанції 3000 м, з результатом 13:29,11. Також золоту медаль виборола Юлія Петрик у бігові на 3000 м, з результатом 4:47,57. Срібну медаль легкоатлетка здобула у бігові на дистанції 1500 м. Срібною призеркою стала Оксана Лук’янович у спортивній ходьбі на 3000 м. Бронзову нагороду у бігові на 3000 м здобула Катерина Причиніч.

Волинські легкоатлетки вибороли низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські легкоатлетки вибороли низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські легкоатлетки вибороли низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські легкоатлетки вибороли низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО
Волинські легкоатлетки вибороли низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО

Зауважимо, що у командному підсумку серед ДЮСШ Любешівська ДЮСШ посіла перше місце.

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Теги: чемпіонат України, легка атлетика, волинські спортсмени
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