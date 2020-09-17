Волинські легкоатлетки вибороли низку нагород на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 18:27
6-8 лютого 2021 року в Сумах проходив чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків 2004-2005 років народження. Змагання принесли нові нагороди у скарбничку волинських легкоатлетів.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Золоту медаль здобула Валерія Шоломіцька у спортивній ходьбі на дистанції 3000 м, з результатом 13:29,11. Також золоту медаль виборола Юлія Петрик у бігові на 3000 м, з результатом 4:47,57. Срібну медаль легкоатлетка здобула у бігові на дистанції 1500 м. Срібною призеркою стала Оксана Лук’янович у спортивній ходьбі на 3000 м. Бронзову нагороду у бігові на 3000 м здобула Катерина Причиніч.
Зауважимо, що у командному підсумку серед ДЮСШ Любешівська ДЮСШ посіла перше місце.
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Золоту медаль здобула Валерія Шоломіцька у спортивній ходьбі на дистанції 3000 м, з результатом 13:29,11. Також золоту медаль виборола Юлія Петрик у бігові на 3000 м, з результатом 4:47,57. Срібну медаль легкоатлетка здобула у бігові на дистанції 1500 м. Срібною призеркою стала Оксана Лук’янович у спортивній ходьбі на 3000 м. Бронзову нагороду у бігові на 3000 м здобула Катерина Причиніч.
Зауважимо, що у командному підсумку серед ДЮСШ Любешівська ДЮСШ посіла перше місце.
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