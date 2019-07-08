Новий помічник Поліщука розповів про те, як потрапив на цю роботу і що у його компетенції

Новопризначений помічник Луцького міського головирозповів, що ззнайомий вже тривалий час й перед тим, як влаштуватися на роботу у міськраду, проходив відповідне стажування та співбесіду.Про це Назарій Храновський розповів у коментаріЗа його словами, з Ігорем Поліщуком, який на той час ще не був міським головою, вони познайомилися у сфері юриспруденції, оскільки обоє тут працювали.«Перед призначенням мене на посаду помічника я проходив співбесіду, а також стажування. Нині з усіх питань до міського голови, які є в мешканців нашої громади, керівників усіх відділів, управлінь, департаментів, підприємств, установ, організацій, старост приєднаних громад, можна звертатися і до мене як його помічника. Я охоплюю практично всі напрямки роботи, які є в нашого мера міста, окрім тих, доступ і повноваження до яких має лише Ігор Ігорович», - розповів Назарій Храновський.Окрім того, він спростував причетність його мами – судді– до процесу його працевлаштування, а також її причетність до корупційних дій.«Багато було вилито бруду, однак мало сказано правди і зазначено про те, що справу, у якій вона фігурувала, давно закрили за недоведеністю винуватості і відсутністю складу злочину. У зв’язку з вищенаведеним вважаю, що над цим поставлено крапку вже давно і не бачу сенсу на сьогодні піднімати це питання знову, виставляти його як предмет для обговорення.За результатами досудового розслідування Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури в складі Генеральної прокуратури було закрито справу за відсутності жодного доказу винуватості Сушик Н.В. Всі підтверджуючі і спростовуючі документи є у вільному доступі», - зауважив помічник Луцького міського голови.Нагадаємо, Ігор Поліщук