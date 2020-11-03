Винесли вирок волинянину, який будучи п'яним побив металевим совком своїх дітей





4 лютого суддя Рожищенського районного суду виніс йому вирок. Про це йдеться у



Зокрема, в документі йдеться про те, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння після сварки з дружиною схопив металевий совок і почав бити своїх дітей.



Чоловік підійшов до ліжка, де лежав його син, і двічі вдарив совком по голові. Внаслідок цього хлопчик отримав масивний синець на лівій половині обличчя з переходом на ділянку шиї зліва.



Потім п'яний батько взявся бити другого сина, який сидів на кріслі. Йому він завдав не менше чотирьох ударів, чим завдав йому синців на обличчі, лівій вушній раковині, грудній клітці, в проекції крижової кістки справа, правої ноги, саден на обличчі, на потиличній ділянці голови, в ділянці правої гомілки, підшкірної гематоми на пальці ноги.



Після цього чоловік побив 5-річного хлопчика, якому зламав два ребра. Тоді дитину у важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення Волинської обласної дитячої лікарні, куди він потрапив, маючи закриту черепно-мозкову травму важкого ступеня, струс мозку важкого ступеня, забій грудної клітки та черевної порожнини, правобічний пневмоторакс з подальшим дренуванням.



Крім цього, чоловік повалив на підлогу та побив свою доньку, якій завдав тілесні ушкодження у вигляді множинних підшкірних гематом та саден в ділянці голови, тулуба, тазу, сідниць, правого плеча, підшкірних гематом навколо обох очей, садна пальця правої стопи, закрито черепно-мозгової травми у вигляді струсу головного мозку.



У суді чоловік просив його суворо не карати.



Зрештою, суддя призначив обвинуваченому покарання у виді 3 років обмеження волі з іспитовим терімном на 1 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Навіз Рожищенського району 35-річний місцевий мешканець будучи напідпитку побив п’ятьох малолітніх дітей восьми, семи, п’яти, трьох та одного років. Двох із них госпіталізували до лікарні 4 лютого суддя Рожищенського районного суду виніс йому вирок. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень Зокрема, в документі йдеться про те, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння після сварки з дружиною схопив металевий совок і почав бити своїх дітей.Чоловік підійшов до ліжка, де лежав його син, і двічі вдарив совком по голові. Внаслідок цього хлопчик отримав масивний синець на лівій половині обличчя з переходом на ділянку шиї зліва.Потім п'яний батько взявся бити другого сина, який сидів на кріслі. Йому він завдав не менше чотирьох ударів, чим завдав йому синців на обличчі, лівій вушній раковині, грудній клітці, в проекції крижової кістки справа, правої ноги, саден на обличчі, на потиличній ділянці голови, в ділянці правої гомілки, підшкірної гематоми на пальці ноги.Після цього чоловік побив 5-річного хлопчика, якому зламав два ребра. Тоді дитину у важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення Волинської обласної дитячої лікарні, куди він потрапив, маючи закриту черепно-мозкову травму важкого ступеня, струс мозку важкого ступеня, забій грудної клітки та черевної порожнини, правобічний пневмоторакс з подальшим дренуванням.Крім цього, чоловік повалив на підлогу та побив свою доньку, якій завдав тілесні ушкодження у вигляді множинних підшкірних гематом та саден в ділянці голови, тулуба, тазу, сідниць, правого плеча, підшкірних гематом навколо обох очей, садна пальця правої стопи, закрито черепно-мозгової травми у вигляді струсу головного мозку.У суді чоловік просив його суворо не карати.Зрештою, суддя призначив обвинуваченому покарання у виді 3 років обмеження волі з іспитовим терімном на 1 рік.

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