У Луцьку на небезпечному перехресті облаштують новий світлофор





Відповідні торги оголосили на платформі



Нагадаємо, лучани нарікають, що



На перетині вулиць Львівська-Потебні, окрім встановлення світлофора, облаштують регульований пішохідний перехід, пішохідне огородження, обмежувальні сповпчики, нанесуть відповідну розмітку, встановлять знаки, проведуть озеленення.



Очікувана вартість закупівлі - 1 780 000 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На аварійно-небезпечному перехресті вулиць Львівська-Потебні планують встановити новий світлофор.Відповідні торги оголосили на платформі ProZorro Нагадаємо, лучани нарікають, що перехрестя є надзвичайно аварійно-небезпечним через активний рух транспортних засобів та відсутність необхідного регулювання. Складністю також є перетин дороги на пішохідному переході, адже острівців безпеки тут поки також не встановили.На перетині вулиць Львівська-Потебні, окрім встановлення світлофора, облаштують регульований пішохідний перехід, пішохідне огородження, обмежувальні сповпчики, нанесуть відповідну розмітку, встановлять знаки, проведуть озеленення.Очікувана вартість закупівлі - 1 780 000 гривень.

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