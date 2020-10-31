У Луцьку на небезпечному перехресті облаштують новий світлофор
Сьогодні, 14:23
На аварійно-небезпечному перехресті вулиць Львівська-Потебні планують встановити новий світлофор.
Відповідні торги оголосили на платформі ProZorro.
Нагадаємо, лучани нарікають, що перехрестя є надзвичайно аварійно-небезпечним через активний рух транспортних засобів та відсутність необхідного регулювання. Складністю також є перетин дороги на пішохідному переході, адже острівців безпеки тут поки також не встановили.
На перетині вулиць Львівська-Потебні, окрім встановлення світлофора, облаштують регульований пішохідний перехід, пішохідне огородження, обмежувальні сповпчики, нанесуть відповідну розмітку, встановлять знаки, проведуть озеленення.
Очікувана вартість закупівлі - 1 780 000 гривень.
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Відповідні торги оголосили на платформі ProZorro.
Нагадаємо, лучани нарікають, що перехрестя є надзвичайно аварійно-небезпечним через активний рух транспортних засобів та відсутність необхідного регулювання. Складністю також є перетин дороги на пішохідному переході, адже острівців безпеки тут поки також не встановили.
На перетині вулиць Львівська-Потебні, окрім встановлення світлофора, облаштують регульований пішохідний перехід, пішохідне огородження, обмежувальні сповпчики, нанесуть відповідну розмітку, встановлять знаки, проведуть озеленення.
Очікувана вартість закупівлі - 1 780 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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