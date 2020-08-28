Помер один із поранених у кривавій різанині на Волині





Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердив керівник Нововолинської центральної районної лікарні Андрій Стронський.



Нагадаємо,



Внаслідок інциденту обох учасників бійки та дружину одного з братів госпіталізували. Поліцейський отримав ножові поранення. Його також шпиталізували.



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10 лютого Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо про смерть одного з поранених в різанині - брата нападника. За словами Андрія Стронського, він уже оговтувався від подій, однак настала раптова смерть, причина якої стане відома після проведення експертизи.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.

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