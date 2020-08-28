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Помер один із поранених у кривавій різанині на Волині

Помер один із поранених у кривавій різанині на Волині
Помер брат чоловіка, який влаштував криваву різанину в одному із сіл Нововолинської територіальної громади.

Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердив керівник Нововолинської центральної районної лікарні Андрій Стронський.

Нагадаємо, інцидент стався 6 лютого. Прибувши на виклик, співробітники поліції побачили, що один з учасників бійки тримає у руках ножі. На законні вимоги поліцейських припинити протиправні дії чоловік не реагував, натомість почав наносити удари ножами своєму братові та дружині. Також чоловік накинувся з ножами на поліцейських.

Внаслідок інциденту обох учасників бійки та дружину одного з братів госпіталізували. Поліцейський отримав ножові поранення. Його також шпиталізували.

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10 лютого Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо про смерть одного з поранених в різанині - брата нападника. За словами Андрія Стронського, він уже оговтувався від подій, однак настала раптова смерть, причина якої стане відома після проведення експертизи.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.

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Теги: смерть, різанина, Нововолинська ЦРЛ
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Коментарі 1
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Зашугало суспільство поліцейських від застосування зброї проти порушників, і на тобі - голими руками неадеквата з ножем затримували.
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