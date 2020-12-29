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У які волинські заклади освіти та на яку зарплату шукають педагогів. ВАКАНСІЇ

У які волинські заклади освіти та на яку зарплату шукають педагогів. ВАКАНСІЇ
Наразі у волинських навчальних закладах шукають педагогів у Луцьку, Ковельському та Локачинському районах.

Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.

Найбільша кількість вакансій є у Ковелі. Зокрема, шукають вчителя-логопеда, який буде виявляти та обстежувати дітей з вадами мовлення. Він повинен буде використовувати ефективні форми і засоби для активації мовлення, фонематичного сприймання, попереджати порушення письма та читання, проводити заняття для усунення вад мовлення. Також логопед коректуватиме навчальну діяльність дітей з особливими потребами. Обіцяють заробітну плату 8 тисяч гривень. За деталями - (03352) 5-03-16 (Інна Олександрівна).

Також у Ковелі шукають вчителя-дефектолога на зарплату 8 тисяч гривень. Його обов'язки – коректувати навчальну діяльність дітей з особливими потребами. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтесь за номером (03352) 5-03-16 (Інна Олександрівна).

Шукають і вчителя історії до одної зі шкіл Ковеля. Там педагогу пропонують зарплатню 8 тисяч гривень. Навантаження: 8 годин на місяць (0,5 ставки). Потрібно навчати та виховувати учнів з урахуванням специфіки предмета, проводити уроки згідно з розкладом, забезпечувати належний порядок та дисципліну. (03352) 5-03-16 (Інна Олександрівна).

У Ковель також потрібен вчитель інформатики. Зарплата - 8 тисяч гривень. Навантаження: 18 годин на місяць (1 ставка). Обов'язки: навчати та виховувати учнів з урахуванням специфіки предмета, проводити уроки згідно з розкладом, забезпечувати належний порядок та дисципліну. (03352) 5-03-16 (Інна Олександрівна).

На зарплату 8 500 тисяч гривень шукають вчителя-дефектолога у село Дубове Ковельського району. Спеціаліст буде оцінювати навчальну діяльність дитини та проводити корекційно-розвиткові заняття для дітей різних вікових груп. навчати та виховувати учнів з урахуванням специпіки предмета, проводити уроки згідно з розкладом, забезпечувати належний порядок та дисципліну. (03352) 5-03-16 (Інна Олександрівна).

У селі Павловичі Локачинського району є вакансія директора школи. Майбутньому керівнику ЗОШ пропонують заробітну платню 8 тисяч гривень. Телефонуйте на номер (03374) 2-21-51.

Є вакансія і в обласному центрі Волині на зарплату 14 тисяч гривень. У Луцьку потрібен вчитель-дефектолог, який буде проводити реабілітаційну роботу із дітьми, які мають вади у фізичному та розумовому розвитку, та проводити психолого-педагогічну діагностику. За деталями - (0332) 72-82-89 або 098 456 73 11 (Наталя Анатоліївна).

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Теги: вакансії, педагог, вчитель, Ковель, Луцьк, Волинь, Волинський обласний центр зайнятості
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