Зеленський делегував волинянку до Конгресу місцевих та регіональних влад Європи





Про це йдеться в указі президента №54/2021, розміщеному в середу на сайті Офісу президента.



Володимир Зеленський призначив 12 представників України до Палати місцевих влад Конгресу та ще 12 - до Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад Європи (далі - КМРВЄ) на 2021-2026 роки.



Згідно указу, депутатка Волинської обласної ради Юлія Вусенко буде заступницею представника України в Палаті регіонів Конгресу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Володимир Зеленський призначив депутата Волинської обласної ради Юлію Вусенко однією з представників України у Конгресі місцевих та регіональних влад Європи.Про це йдеться в указі президента №54/2021, розміщеному в середу на сайті Офісу президента.Володимир Зеленський призначив 12 представників України до Палати місцевих влад Конгресу та ще 12 - до Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад Європи (далі - КМРВЄ) на 2021-2026 роки.Згідно указу, депутатка Волинської обласної ради Юлія Вусенко буде заступницею представника України в Палаті регіонів Конгресу.

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