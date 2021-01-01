Зеленський делегував волинянку до Конгресу місцевих та регіональних влад Європи
Сьогодні, 08:10
Президент України Володимир Зеленський призначив депутата Волинської обласної ради Юлію Вусенко однією з представників України у Конгресі місцевих та регіональних влад Європи.
Про це йдеться в указі президента №54/2021, розміщеному в середу на сайті Офісу президента.
Володимир Зеленський призначив 12 представників України до Палати місцевих влад Конгресу та ще 12 - до Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад Європи (далі - КМРВЄ) на 2021-2026 роки.
Згідно указу, депутатка Волинської обласної ради Юлія Вусенко буде заступницею представника України в Палаті регіонів Конгресу.
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Про це йдеться в указі президента №54/2021, розміщеному в середу на сайті Офісу президента.
Володимир Зеленський призначив 12 представників України до Палати місцевих влад Конгресу та ще 12 - до Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад Європи (далі - КМРВЄ) на 2021-2026 роки.
Згідно указу, депутатка Волинської обласної ради Юлія Вусенко буде заступницею представника України в Палаті регіонів Конгресу.
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