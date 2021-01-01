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Зеленський делегував волинянку до Конгресу місцевих та регіональних влад Європи

Зеленський делегував волинянку до Конгресу місцевих та регіональних влад Європи
Президент України Володимир Зеленський призначив депутата Волинської обласної ради Юлію Вусенко однією з представників України у Конгресі місцевих та регіональних влад Європи.

Про це йдеться в указі президента №54/2021, розміщеному в середу на сайті Офісу президента.

Володимир Зеленський призначив 12 представників України до Палати місцевих влад Конгресу та ще 12 - до Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад Європи (далі - КМРВЄ) на 2021-2026 роки.

Згідно указу, депутатка Волинської обласної ради Юлія Вусенко буде заступницею представника України в Палаті регіонів Конгресу.

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Теги: Володимир Зеленський, Юлія Вусенко, делегація, Європа
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