На волинській митниці у квітах, які везли з Нідерландів, виявили небезпечного шкідника

На митному пості «Ковель» 7 лютого у імпортній квітково-декоративній продукції походженням з Нідерландів виявили небезпечного шкідника - Західний квітковий трипс.Інформують, що заражений вантаж повернули до країни експортера, - повідомляє управління Держспоживслужби України.Західний квітковий трипс - найнебезпечніший шкідник овочевих, декоративних і квіткових культур закритого ґрунту. Його присутність призводить до економічних втрат при комерційному вирощуванні рослин. Високий рівень шкодочинності обумовлений здатністю переносити на рослини вірусні хвороби, а також складністю боротьби з ним.Діапазон культур, які пошкоджуються, досить великий, але найчастіше ушкоджуються хризантеми, гербери, троянди. Деякі культури, включаючи зрізані квіти, полуницю, перець, огірки, при ураженні трипсами практично повністю втрачають ринкову цінність. Хімічна боротьба з ним ускладнена з причин прихованого способу життя: оселяється він в квіткових бруньках, пуп’янках, квітах, пазухах листків.Трипси легко розсіюються вітром, переносяться на одязі, волоссі, з інвентарем. В теплиці швидко поширюється завдяки здатності літати та стрибати. На великі відстані трипс поширюється із посадковим матеріалом, свіжими овочами.