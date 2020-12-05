Скільки осіб і за які злочини сидять за ґратами на Волині

В установах виконання покарань Волинської області перебуває 754 людини. Про це йдеться у програмі підтримки установ виконання покарань Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, що розташовані на території Волинської області на 2021рік.Цю програму затвердили сьогодні, 11 лютого, під час сесії обласної ради.Зокрема, інформують, що за вбивство з обтяжуючими обставинами за ґратами перебуває 21 людина, за вимагання – 2, за розбій, грабіж – 141, за злісну непокору адміністрації установи виконання покарань – 2, за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин – 45, за посадові злочини – 1.Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 508 тис. гривень, у тому числі для потреб державної установи «Луцький слідчий ізолятор» – 338 тис. гривень, державної установи «Маневицька виправна колонія (№ 42)» – 170 тис. гривень.На 2021 рік програмою передбачили 508 тисяч гривень з обласного бюджету, у тому числі для потреб державної установи «Луцький слідчий ізолятор» – 338 тис. гривень, державної установи «Маневицька виправна колонія (№ 42)» – 170 тис. гривень.