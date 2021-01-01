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Волинянка здобула 4 «золота» на кубку України з велоспорту. ФОТО

Волинянка здобула 4 «золота» на кубку України з велоспорту. ФОТО
У Львові завершився відкритий Кубок України з велоспорту на треку, який проходив з 5 по 10 лютого 2021 року. Змагання проходили у програмі – олімпійські та неолімпійські дистанції. На кубку волинянка здобула 4 золоті медалі.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Зокрема, індивідуальна та командна гонка переслідування, індивідуальний та командний спринт, кейрін, групова гонка, гонка з вибуттям, гонка темпо, скретч та гіт.

На кубку волинська велосипедистка Олександа Логвінюк здобула чотири золотих медалі на дистанціях спринт, олімпійський спринт, кейрін та гіт на 500 метрів з місця. Чемпіонка є вихованицею ШВСМ, тренують спортсменку Віктор Ковальов та Валентина Матвійчук-Жолнач.

Зауважують, що команда Волинської області посіла 4 місце в олімпійському спринті.

Волинянка здобула 4 «золота» на кубку України з велоспорту. ФОТО
Волинянка здобула 4 «золота» на кубку України з велоспорту. ФОТО

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Теги: кубок України, велоспорт, волинянка
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