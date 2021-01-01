Зробити сюрприз може кожен: волонтери просять підтримати дитину померлого волинського бійця
Сьогодні, 10:24
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
13 лютого святкуватиме 14-й день народження Олег Світлицький. Він є сином захисника України Олександра Світлицького, який став воїном-добровольцем у важкий для країни час. Олександр поєднував у собі надзвичайну людську доброту та силу богатирського духу, сміливість та відвагу. Був переможцем різноманітних змагань з армреслінгу, метання колоди, перетягування каната. Участь в антитерористичній операції помітно підірвала його здоров’я, загострилися проблеми із серцем. Воно у нього збільшилося майже утричі, тому боєць потребував термінової операції з пересадки серця. Волонтери робили все для того, щоб знайти кошти на дороговартісну операцію за кордоном, однак боєць її так і не дочекався. Напівсиротами залишилися двоє дітей.
Батько залишився для сина величезним авторитетом. «Хочу вирости гідною людиною – таким, щоб тато, спостерігаючи з небес, міг би мною пишатися. Він був спортсменом і мав дуже багато медалей, дипломів, нагород; був для мене прикладом, тому без нього важко в моїх починаннях як спортсмена і взагалі в усьому», – розповідає хлопчина, котрий залишився без такої важливої підтримки.
Хлопчик старанно навчається в 8 класі. З усіх предметів найбільше любить фізкультуру. Додатково відвідує футбольну секцію, де є капітаном команди юних чемпіонів. Мама Олега каже, що син дуже розвинений та всюди встигає. Відвідує музичну школу по класу гітари та бере участь в конкурсах. А з нових захоплень – став ще й відвідувати секцію з баскетболу.
Дякуючи волонтерському проекту «Старший брат» та, зокрема, Сергію Ващуку, який ним опікується, почав захоплюватися історією середньовіччя, займатися лицарськими боями. Він і досі відвідує клуб середньовічного бою «Айна Бера» та бере участь у змаганнях, звідки привозить нагороди та призові місця з міжнародних змагань.
Олег завдяки волонтерам подорожував по багатьох країнах. Мрій у нього ще дуже багато: піднятись на Еверест та Ейфелеву вежу, подорожувати світом, знайомитися з різними людьми і відвідувати цікаві місця, побувати у незвичайних, навіть чудернацьких, місцях, навчитись кермувати автівкою та стрибнути з парашутом. Юнак мріє про зустріч з такими кумирами мільйонів як Ліонель Мессі та Кріштіану Роналдо.
Олег любить фільми про супергероїв, зокрема, від студій "Марвел", "DC" та "Дісней", такі як "Месники", "Флеш", "Тор", "Залізна людина" та інші. Хлопчина і сам хоче вирости таким же сміливим і сильним борцем за добро, як і герої улюбленого жанру кіно.
Зробити сюрприз Олегу може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.
Інформація для благодійників: Олег Світлицький – 14 років (13.02.2007). Локачі. Ріст: 180; Розмір взуття: 45.
Фінансово підтримати родину можна: 5168 7573 2532 0820 (Світлицька Лариса Петрівна, Приватбанк).
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
13 лютого святкуватиме 14-й день народження Олег Світлицький. Він є сином захисника України Олександра Світлицького, який став воїном-добровольцем у важкий для країни час. Олександр поєднував у собі надзвичайну людську доброту та силу богатирського духу, сміливість та відвагу. Був переможцем різноманітних змагань з армреслінгу, метання колоди, перетягування каната. Участь в антитерористичній операції помітно підірвала його здоров’я, загострилися проблеми із серцем. Воно у нього збільшилося майже утричі, тому боєць потребував термінової операції з пересадки серця. Волонтери робили все для того, щоб знайти кошти на дороговартісну операцію за кордоном, однак боєць її так і не дочекався. Напівсиротами залишилися двоє дітей.
Батько залишився для сина величезним авторитетом. «Хочу вирости гідною людиною – таким, щоб тато, спостерігаючи з небес, міг би мною пишатися. Він був спортсменом і мав дуже багато медалей, дипломів, нагород; був для мене прикладом, тому без нього важко в моїх починаннях як спортсмена і взагалі в усьому», – розповідає хлопчина, котрий залишився без такої важливої підтримки.
Хлопчик старанно навчається в 8 класі. З усіх предметів найбільше любить фізкультуру. Додатково відвідує футбольну секцію, де є капітаном команди юних чемпіонів. Мама Олега каже, що син дуже розвинений та всюди встигає. Відвідує музичну школу по класу гітари та бере участь в конкурсах. А з нових захоплень – став ще й відвідувати секцію з баскетболу.
Дякуючи волонтерському проекту «Старший брат» та, зокрема, Сергію Ващуку, який ним опікується, почав захоплюватися історією середньовіччя, займатися лицарськими боями. Він і досі відвідує клуб середньовічного бою «Айна Бера» та бере участь у змаганнях, звідки привозить нагороди та призові місця з міжнародних змагань.
Олег завдяки волонтерам подорожував по багатьох країнах. Мрій у нього ще дуже багато: піднятись на Еверест та Ейфелеву вежу, подорожувати світом, знайомитися з різними людьми і відвідувати цікаві місця, побувати у незвичайних, навіть чудернацьких, місцях, навчитись кермувати автівкою та стрибнути з парашутом. Юнак мріє про зустріч з такими кумирами мільйонів як Ліонель Мессі та Кріштіану Роналдо.
Олег любить фільми про супергероїв, зокрема, від студій "Марвел", "DC" та "Дісней", такі як "Месники", "Флеш", "Тор", "Залізна людина" та інші. Хлопчина і сам хоче вирости таким же сміливим і сильним борцем за добро, як і герої улюбленого жанру кіно.
Зробити сюрприз Олегу може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.
Інформація для благодійників: Олег Світлицький – 14 років (13.02.2007). Локачі. Ріст: 180; Розмір взуття: 45.
Фінансово підтримати родину можна: 5168 7573 2532 0820 (Світлицька Лариса Петрівна, Приватбанк).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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