Зробити сюрприз може кожен: волонтери просять підтримати дитину померлого волинського бійця

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.13 лютого святкуватиме 14-й день народження. Він є сином захисника України, який став воїном-добровольцем у важкий для країни час. Олександр поєднував у собі надзвичайну людську доброту та силу богатирського духу, сміливість та відвагу. Був переможцем різноманітних змагань з армреслінгу, метання колоди, перетягування каната. Участь в антитерористичній операції помітно підірвала його здоров’я, загострилися проблеми із серцем. Воно у нього збільшилося майже утричі, тому боєць потребував термінової операції з пересадки серця. Волонтери робили все для того, щоб знайти кошти на дороговартісну операцію за кордоном, однак боєць її так і не дочекався. Напівсиротами залишилися двоє дітей.Батько залишився для сина величезним авторитетом. «Хочу вирости гідною людиною – таким, щоб тато, спостерігаючи з небес, міг би мною пишатися. Він був спортсменом і мав дуже багато медалей, дипломів, нагород; був для мене прикладом, тому без нього важко в моїх починаннях як спортсмена і взагалі в усьому», – розповідає хлопчина, котрий залишився без такої важливої підтримки.Хлопчик старанно навчається в 8 класі. З усіх предметів найбільше любить фізкультуру. Додатково відвідує футбольну секцію, де є капітаном команди юних чемпіонів. Мама Олега каже, що син дуже розвинений та всюди встигає. Відвідує музичну школу по класу гітари та бере участь в конкурсах. А з нових захоплень – став ще й відвідувати секцію з баскетболу.Дякуючи волонтерському проекту «Старший брат» та, зокрема, Сергію Ващуку, який ним опікується, почав захоплюватися історією середньовіччя, займатися лицарськими боями. Він і досі відвідує клуб середньовічного бою «Айна Бера» та бере участь у змаганнях, звідки привозить нагороди та призові місця з міжнародних змагань.Олег завдяки волонтерам подорожував по багатьох країнах. Мрій у нього ще дуже багато: піднятись на Еверест та Ейфелеву вежу, подорожувати світом, знайомитися з різними людьми і відвідувати цікаві місця, побувати у незвичайних, навіть чудернацьких, місцях, навчитись кермувати автівкою та стрибнути з парашутом. Юнак мріє про зустріч з такими кумирами мільйонів як Ліонель Мессі та Кріштіану Роналдо.Олег любить фільми про супергероїв, зокрема, від студій "Марвел", "DC" та "Дісней", такі як "Месники", "Флеш", "Тор", "Залізна людина" та інші. Хлопчина і сам хоче вирости таким же сміливим і сильним борцем за добро, як і герої улюбленого жанру кіно.Зробити сюрприз Олегу може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.Олег Світлицький – 14 років (13.02.2007). Локачі. Ріст: 180; Розмір взуття: 45.5168 7573 2532 0820 (Світлицька Лариса Петрівна, Приватбанк).