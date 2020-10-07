На Волині запустять програму, яка стежитиме за діями поліцейських у відділках





Про це в програмі «Актуально» на Юрій Крошко, начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області.



«Custody Records – це програма відеонагляду у поліцейських підрозділах, яка створена для того, аби проконтролювати весь процес перебування людини в поліції, поведінку як поліцейського, так і відвідувача. Бо ми часто чуємо і звертаємо увагу на те, що десь поліцейські себе неправильно вели, а інколи навіть скоюють злочини у відділках поліції. Маємо негативні приклади у минулому році», – каже Юрій Крошко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом 2021 року на Волині мають запустити програму, яка стежитиме за діями поліцейських у відділках, яка називається Custody Records.Про це в програмі «Актуально» на 12 каналі розповів, начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області.«Custody Records – це програма відеонагляду у поліцейських підрозділах, яка створена для того, аби проконтролювати весь процес перебування людини в поліції, поведінку як поліцейського, так і відвідувача. Бо ми часто чуємо і звертаємо увагу на те, що десь поліцейські себе неправильно вели, а інколи навіть скоюють злочини у відділках поліції. Маємо негативні приклади у минулому році», – каже Юрій Крошко.

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