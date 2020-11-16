Скільки грошей Луцьк витратив на боротьбу з коронавірусом минулого року
Сьогодні, 18:42
Минулого року на боротьбу з коронавірусом у Луцьку витратили 71,2 мільйона гривень, з яких 11,3 мільйони гривень - з міського бюджету.
Про повідомляє управління охорони здоров'я Луцькради.
Міська влада відреагувала на «виклик від COVID-19» і з бюджету Луцької міської територіальної громади виділила 11,3 мільйони гривень:
– для закупівлі засобів індивідуального захисту (маски одноразові, маски багаторазові марлеві, халати одноразові, захисні окуляри закритого типу, маски-респіратори FFP3, набори костюмів захисних, комбінезони протиепідемічні стерильні, рукавички нітрилові, щитки захисні, шапочки медичні одноразові, дезінфікуючи, антисептики, тощо), лікарських препаратів, медичних виробів та розхідних матеріалів, дезінфікуючих – 2,3 мільйони гривень;
– на оплату транспортних послуг для перевезення медичних працівників комунальних підприємств охорони здоров’я – 1,4 мільйони гривень;
– на проведення доплат медичним працівникам за перебування у небезпечних умовах праці – 2,5 мільйони гривень;
– на оплату послуг з харчування медичних працівників, задіяних при наданні стаціонарної допомоги хворим на COVID-19 – 0,4 мільйони гривень;
– для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень, концентраторів кисню, аналізаторів для проведення ІФА та іншого медичного обладнання для тимчасового інфекційного стаціонару – 4,7 мільйони гривень;
Зауважують, що загалом для роботи в умовах COVID-19 освоїли 71,2 мільйона гривень.
Джерела фінансування:
НЗСУ – 30,1 мільйона гривень;
місцевий бюджет – 11,3 мільйона гривень;
державний бюджет – 7,2 мільйона гривень;
благодійна допомога – 2,3 мільйона гривень;
гуманітарна допомога – 1,3 мільйона гривень;
обласний бюджет – 19 мільйонів гривень.
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Про повідомляє управління охорони здоров'я Луцькради.
Міська влада відреагувала на «виклик від COVID-19» і з бюджету Луцької міської територіальної громади виділила 11,3 мільйони гривень:
– для закупівлі засобів індивідуального захисту (маски одноразові, маски багаторазові марлеві, халати одноразові, захисні окуляри закритого типу, маски-респіратори FFP3, набори костюмів захисних, комбінезони протиепідемічні стерильні, рукавички нітрилові, щитки захисні, шапочки медичні одноразові, дезінфікуючи, антисептики, тощо), лікарських препаратів, медичних виробів та розхідних матеріалів, дезінфікуючих – 2,3 мільйони гривень;
– на оплату транспортних послуг для перевезення медичних працівників комунальних підприємств охорони здоров’я – 1,4 мільйони гривень;
– на проведення доплат медичним працівникам за перебування у небезпечних умовах праці – 2,5 мільйони гривень;
– на оплату послуг з харчування медичних працівників, задіяних при наданні стаціонарної допомоги хворим на COVID-19 – 0,4 мільйони гривень;
– для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень, концентраторів кисню, аналізаторів для проведення ІФА та іншого медичного обладнання для тимчасового інфекційного стаціонару – 4,7 мільйони гривень;
Зауважують, що загалом для роботи в умовах COVID-19 освоїли 71,2 мільйона гривень.
Джерела фінансування:
НЗСУ – 30,1 мільйона гривень;
місцевий бюджет – 11,3 мільйона гривень;
державний бюджет – 7,2 мільйона гривень;
благодійна допомога – 2,3 мільйона гривень;
гуманітарна допомога – 1,3 мільйона гривень;
обласний бюджет – 19 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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