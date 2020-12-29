Луцькі рибалки вибороли «срібло» на кубку України
Сьогодні, 17:30
Луцькі спортсмени здобули 2 місце на Кубку України з лову риби мормишкою з льоду.
Про це інформує управління у справах молоді та спорту Волиснької ОДА.
12-14 лютого у Рівному на озері Басів Кут відбувся Кубок України з лову риби мормишкою з льоду. У змаганнях взяло участь 11 команд з різних куточків України, серед них і команда з Волині.
У результаті волинська команда посіла 2 місце в командному заліку, а Віталій Яцина – 3 місце в особистому заліку.
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Про це інформує управління у справах молоді та спорту Волиснької ОДА.
12-14 лютого у Рівному на озері Басів Кут відбувся Кубок України з лову риби мормишкою з льоду. У змаганнях взяло участь 11 команд з різних куточків України, серед них і команда з Волині.
У результаті волинська команда посіла 2 місце в командному заліку, а Віталій Яцина – 3 місце в особистому заліку.
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