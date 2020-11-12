Трагедія на Волині: трактор чистив сніг і на смерть переїхав чоловіка





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комінікації поліції Волинської області.



Інформують, що за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою ст. 286 ККУ. Наразі всі обставини інциденту з'ясовує поліція.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Човниця Ківерцівського району трапилась трагедія. Трактор, який чистив дорогу від снігу, переїхав на смерть 60-річного місцевого жителя.Про цеповідомили у секторі комінікації поліції Волинської області.Інформують, що за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою ст. 286 ККУ. Наразі всі обставини інциденту з'ясовує поліція.

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