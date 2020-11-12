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Трагедія на Волині: трактор чистив сніг і на смерть переїхав чоловіка

Трагедія на Волині: трактор чистив сніг і на смерть переїхав чоловіка
У селі Човниця Ківерцівського району трапилась трагедія. Трактор, який чистив дорогу від снігу, переїхав на смерть 60-річного місцевого жителя.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комінікації поліції Волинської області.

Інформують, що за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою ст. 286 ККУ. Наразі всі обставини інциденту з'ясовує поліція.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: трактор, смерть, чоловік, Човниця
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