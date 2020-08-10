На Волині підліток вкрав у чоловіка в сумермаркеті рюкзак з продуктами

Три крадіжки із супермаркетів розкрили у понеділок, 15 лютого, волинські поліцейські.Так, до поліції звернувся 43-річний житель Володимира-Волинського та повідомив, що залишив у камері схову в супермаркеті рюкзак із продуктами, коли повернувся його речей в комірці уже не було. Сума збитків становить тисячу гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Згодом правоохоронці встановили зловмисника, який скоїв крадіжку. Раніше судимий 16-річний юнак, шляхом підбору ключа, проник до комірки та викрав рюкзак із продуктами потерпілого. Минулого року зловмисника уже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки із проникненням.А у Нововолинську поліцейські групи реагування патрульної поліції викрили місцевого мешканця, який із супермаркету вкрав продукти харчування.У Луцьку дільничні офіцери поліції встановили причетність 24-річного лучанина до скоєння крадіжки товарів із магазину.Наразі вирішують питання про оголошення зловмисникам підозри у інкримінованих злочинах. Триває слідство.