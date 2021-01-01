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Обрали запобіжний захід раднику директора держпідприємства на Волині, який «погорів» на хабарі

Обрали запобіжний захід раднику директора держпідприємства на Волині, який «погорів» на хабарі
Раднику директора служби місцевих автодоріг на Волині, якого спіймали на хабарі, суд обрав запобіжний захід - домашній арешт на 2 місяці.

Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.

Відтак, Євгенію Киричуку заборонили залишати його місце проживання.

Нагадаємо, 12 лютого затримали радника директора державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» Волинської ОДА на одержанні від суб’єкта підприємницької діяльності 200 тисяч гривень неправомірної вигоди. Згодом стало відоме ім'я службовця. Ним виявився Євгеній Киричук, який паралельно є ще й керівником та співвласником ТзОВ «Еконстракшн».

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Теги: радник, місцеві автодороги, хабар, Волинь, Євгеній Киричук, ухвала
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