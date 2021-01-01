Обрали запобіжний захід раднику директора держпідприємства на Волині, який «погорів» на хабарі





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Відтак, Євгенію Киричуку заборонили залишати його місце проживання.



Нагадаємо, 12 лютого затримали радника директора державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» Волинської ОДА на одержанні від суб’єкта підприємницької діяльності 200 тисяч гривень неправомірної вигоди. Згодом

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Раднику директора служби місцевих автодоріг на Волині, якого спіймали на хабарі , суд обрав запобіжний захід - домашній арешт на 2 місяці.Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.Відтак,заборонили залишати його місце проживання.Нагадаємо, 12 лютого затримали радника директора державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» Волинської ОДА на одержанні від суб’єкта підприємницької діяльності 200 тисяч гривень неправомірної вигоди. Згодом стало відоме ім'я службовця. Ним виявився Євгеній Киричук, який паралельно є ще й керівником та співвласником ТзОВ «Еконстракшн».

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