Обрали запобіжний захід раднику директора держпідприємства на Волині, який «погорів» на хабарі
Сьогодні, 15:41
Раднику директора служби місцевих автодоріг на Волині, якого спіймали на хабарі, суд обрав запобіжний захід - домашній арешт на 2 місяці.
Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.
Відтак, Євгенію Киричуку заборонили залишати його місце проживання.
Нагадаємо, 12 лютого затримали радника директора державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» Волинської ОДА на одержанні від суб’єкта підприємницької діяльності 200 тисяч гривень неправомірної вигоди. Згодом стало відоме ім'я службовця. Ним виявився Євгеній Киричук, який паралельно є ще й керівником та співвласником ТзОВ «Еконстракшн».
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Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду.
Відтак, Євгенію Киричуку заборонили залишати його місце проживання.
Нагадаємо, 12 лютого затримали радника директора державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» Волинської ОДА на одержанні від суб’єкта підприємницької діяльності 200 тисяч гривень неправомірної вигоди. Згодом стало відоме ім'я службовця. Ним виявився Євгеній Киричук, який паралельно є ще й керівником та співвласником ТзОВ «Еконстракшн».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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