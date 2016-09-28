Маршруткам з приміських сіл, які не приєднані до Луцька, можуть заборонити їхати через місто

Луцький міський голова Ігор Поліщук вважає, що приміським маршруткам варто заборонити їхати через усе місто, роблячи при цьому велику кількість зупинок.Про це йшлося сьогодні, 17 лютого, під час засідання виконавчого комітету.Під час розгляду питання щодо маршрутів № 181 «Богушівка – Луцьк» та №37 «с. Жабка – ринок «Ринок Новий» Ігор Поліщук зауважив, що Луцьк втілює проєкт «Місто без маршруток», купує задля цього нові тролейбуси. У той же час приміські автобуси псують цю концепцію.«Щодо громад, які приєдналися, то транспорт звідти мусить їхати до міста. Щодо тих сіл, які не відносяться до нашої громади, то автобуси звідти мають доїжджати до межі міста, як максимум – до автостанції без зупинок. Цей транспорт перевантажує рух в місті, забирає пасажира в луцьких перевізників. Приміські перевізники, до того ж, їздять без валідаторів. Це несправедливо щодо міських перевізників», - сказав Поліщук.Тож він дав протокольне доручення керівнику міського управління транспорту до наступного засідання виконкому повністю розробити схему, яка дозволить організувати рух приміських маршруток лише до меж Луцька або без зупинок до автостанції.