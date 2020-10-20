На порятунок Луцька від наслідків зимової стихії виділять ще майже 1,4 мільйона

З резервного фонду у Луцьку виділять майже 1,4 мільйона гривень для департаменту житлово-комунального господарства для розчистки міста від снігу.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 17 лютого, під час виконавчого комітету.Директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що надійшло звернення департаменту житлово-комунального господарства, а також висновок комісії з надзвичайних ситуацій про те, що для ліквідації передумов виникнення надзвичайної ситуації природного характеру потрібно виділити департаменту ЖКГ 1 мільйон 363 тисяч 500 гривень.Члени виконкому підтримали такий проєкт рішення.Луцький міський голова також зауважив, що після завершення зими він звернеться в Держфінінспекцію, щоб вона провели повну перевірку використання коштів, які були освоєні для прибирання міста від снігу. Адже через містян існує велика кількість запитань та нарікань нібито на те, що Луцьк витрачає на це завеликі гроші.«Година роботи бобкета коштує 700 гривень і доставка 400 гривень. Натомість у нас в місті працювали 39 одиниць техніки і це не бобкети, а серйозна техніка. Година роботи такої техніки коштує 1000 гривень тобто 39 тисяч за годину. 10 годин в день – 390 тисяч гривень. Підприємці, які долучилися, зекономили нам декількасот тисяч гривень, якщо не мільйон», - сказав Ігор Поліщук.