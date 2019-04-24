На Рівненщині створять заповідник площею 24 тисячі гектарів
Сьогодні, 07:35
На території Рівненської області хочуть створити заповідник "Пуща Радзівіла".
17 лютого Кабінет Міністрів України на засіданні схвалив проект Указу Президента України «Про створення національного природного парку «Пуща Радзівіла», - пише Урядовий портал.
Національний природний парк площею 24 265,307 га розташований на території Сарненського району Рівненської області. Його природні комплекси та об’єкти українського Полісся мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову та освітню цінність, що буде сприяти розвитку туризму на Рівненщині.
До території нацпарку передадуть:
- 22 427,1588 га земель лісогосподарського призначення, з яких 16 299,9549 га вилучають у ДП Рокитнівського лісового господарства та 6 127,2039 га в Остківського лісового господарства;
- 1 823,4 га земель запасу водного фонду, лісогосподарського, природно-заповідного та іншого призначення;
- 14, 7482 га земель запасу сільськогосподарського призначення.
Ці території є унікальними і розташовані в басейні річки Ствіга. Тут дуже цінні водно-болотні угіддя, озера та ставки. Також тут мешкає багато представників Червоної книги України.
«Пуща Радзивіла» стане третім національним парком у Рівненській області і збільшить природно-заповідний фонд області на 1%. Він приєднається до двох наявних національних природних парків в області – Дермансько-Острозького і Нобельського.
«Пуща Радзивіла» підпорядковуватиметься Міндовкіллю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
17 лютого Кабінет Міністрів України на засіданні схвалив проект Указу Президента України «Про створення національного природного парку «Пуща Радзівіла», - пише Урядовий портал.
Національний природний парк площею 24 265,307 га розташований на території Сарненського району Рівненської області. Його природні комплекси та об’єкти українського Полісся мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову та освітню цінність, що буде сприяти розвитку туризму на Рівненщині.
До території нацпарку передадуть:
- 22 427,1588 га земель лісогосподарського призначення, з яких 16 299,9549 га вилучають у ДП Рокитнівського лісового господарства та 6 127,2039 га в Остківського лісового господарства;
- 1 823,4 га земель запасу водного фонду, лісогосподарського, природно-заповідного та іншого призначення;
- 14, 7482 га земель запасу сільськогосподарського призначення.
Ці території є унікальними і розташовані в басейні річки Ствіга. Тут дуже цінні водно-болотні угіддя, озера та ставки. Також тут мешкає багато представників Червоної книги України.
«Пуща Радзивіла» стане третім національним парком у Рівненській області і збільшить природно-заповідний фонд області на 1%. Він приєднається до двох наявних національних природних парків в області – Дермансько-Острозького і Нобельського.
«Пуща Радзивіла» підпорядковуватиметься Міндовкіллю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинські школярі зачитали реп про Лесю Українку. ВІДЕО
Сьогодні, 08:13
На Рівненщині створять заповідник площею 24 тисячі гектарів
Сьогодні, 07:35
В Україні зросла кількість усиновлень
Сьогодні, 06:31
У волинських річках піднімається рівень води
Сьогодні, 05:27
У Дніпрі звільнили працівницю кафе, яка не хотіла обслуговувати клієнтів українською. ВІДЕО
Сьогодні, 04:19