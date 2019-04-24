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На Рівненщині створять заповідник площею 24 тисячі гектарів

На Рівненщині створять заповідник площею 24 тисячі гектарів
На території Рівненської області хочуть створити заповідник "Пуща Радзівіла".

17 лютого Кабінет Міністрів України на засіданні схвалив проект Указу Президента України «Про створення національного природного парку «Пуща Радзівіла», - пише Урядовий портал.

Національний природний парк площею 24 265,307 га розташований на території Сарненського району Рівненської області. Його природні комплекси та об’єкти українського Полісся мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову та освітню цінність, що буде сприяти розвитку туризму на Рівненщині.

До території нацпарку передадуть:

- 22 427,1588 га земель лісогосподарського призначення, з яких 16 299,9549 га вилучають у ДП Рокитнівського лісового господарства та 6 127,2039 га в Остківського лісового господарства;

- 1 823,4 га земель запасу водного фонду, лісогосподарського, природно-заповідного та іншого призначення;

- 14, 7482 га земель запасу сільськогосподарського призначення.

Ці території є унікальними і розташовані в басейні річки Ствіга. Тут дуже цінні водно-болотні угіддя, озера та ставки. Також тут мешкає багато представників Червоної книги України.

«Пуща Радзивіла» стане третім національним парком у Рівненській області і збільшить природно-заповідний фонд області на 1%. Він приєднається до двох наявних національних природних парків в області – Дермансько-Острозького і Нобельського.

«Пуща Радзивіла» підпорядковуватиметься Міндовкіллю.

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Теги: Рівненщина, екологія, заповідник
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