У Луцьку з вікна тубдиспансеру випав чоловік
Сьогодні, 11:18
У Луцьку з третього поверху обласного протитуберкульозного диспансеру випав і загинув чоловік.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комінікації поліції Волинської області.
Трагедія трапилась 17 лютого. Повідомляють, що літньому чоловікові надали усю необхідну медичну допомогу, проте, врятувати його не вдалося.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комінікації поліції Волинської області.
Трагедія трапилась 17 лютого. Повідомляють, що літньому чоловікові надали усю необхідну медичну допомогу, проте, врятувати його не вдалося.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку з вікна тубдиспансеру випав чоловік
Сьогодні, 11:18
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу
Сьогодні, 10:20
За скандал у луцькому дитсадку, де вихователька заклеювала дітям роти скотчем, взялася поліція
Сьогодні, 10:06
Володимир-Волинська ОТГ увійшла в ТОП-10 кращих громад України
Сьогодні, 09:44