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У Луцьку з вікна тубдиспансеру випав чоловік

У Луцьку з вікна тубдиспансеру випав чоловік
У Луцьку з третього поверху обласного протитуберкульозного диспансеру випав і загинув чоловік.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комінікації поліції Волинської області.

Трагедія трапилась 17 лютого. Повідомляють, що літньому чоловікові надали усю необхідну медичну допомогу, проте, врятувати його не вдалося.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

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Теги: падіння, чоловік, Луцьк, пацієнт
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