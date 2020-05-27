У Луцьку з вікна тубдиспансеру випав чоловік





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комінікації поліції Волинської області.



Трагедія трапилась 17 лютого. Повідомляють, що літньому чоловікові надали усю необхідну медичну допомогу, проте, врятувати його не вдалося.



Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

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