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Наступного тижня на Волині планують розпочати вакцинацію від COVID-19

Наступного тижня на Волині планують розпочати вакцинацію від COVID-19
На Волині з дня на день очікують надходження вакцини від коронавірусу.

Про це йшлося сьогодні, 18 лютого, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації щодо ситуації в області з протидією поширенню коронавірусної інфекції.

Заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук розповіла, що вакцинація буде здійснюватися у 5 етапів. Вона буде добровільною, безкоштовною і за заявою людей.

«Може, сьогодні, може, завтра надійде вакцина для першого етапу вакцинації. Сподіваємося, наступного тижня почнемо її здійснювати», - сказала Людмила Тимощук.

Нагадаємо, для початку вакцинації на Волині створили перших 6 мобільних бригад, які виїжджатимуть до робочих колективів медиків.

Їх створили на базі таких закладів: КП «Луцький ЦПМД» – 1 бригада, КП «Луцький ЦПМД №1» – 1 бригада, КП «Луцький ЦПМД №2» – 1 бригада, КНП «Нововолинський ЦПМСД» – 1 бригада; «Ковельське МТМО» – 2 бригади. До складу мобільної бригади входять: лікар резерву, дві медичні сестри, медична сестра резерву та водій.

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Теги: вакцинація, Волинь, коронавірус
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Коментарі 1
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