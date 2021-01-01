Наступного тижня на Волині планують розпочати вакцинацію від COVID-19
Сьогодні, 14:20
На Волині з дня на день очікують надходження вакцини від коронавірусу.
Про це йшлося сьогодні, 18 лютого, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації щодо ситуації в області з протидією поширенню коронавірусної інфекції.
Заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук розповіла, що вакцинація буде здійснюватися у 5 етапів. Вона буде добровільною, безкоштовною і за заявою людей.
«Може, сьогодні, може, завтра надійде вакцина для першого етапу вакцинації. Сподіваємося, наступного тижня почнемо її здійснювати», - сказала Людмила Тимощук.
Нагадаємо, для початку вакцинації на Волині створили перших 6 мобільних бригад, які виїжджатимуть до робочих колективів медиків.
Їх створили на базі таких закладів: КП «Луцький ЦПМД» – 1 бригада, КП «Луцький ЦПМД №1» – 1 бригада, КП «Луцький ЦПМД №2» – 1 бригада, КНП «Нововолинський ЦПМСД» – 1 бригада; «Ковельське МТМО» – 2 бригади. До складу мобільної бригади входять: лікар резерву, дві медичні сестри, медична сестра резерву та водій.
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Про це йшлося сьогодні, 18 лютого, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації щодо ситуації в області з протидією поширенню коронавірусної інфекції.
Заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук розповіла, що вакцинація буде здійснюватися у 5 етапів. Вона буде добровільною, безкоштовною і за заявою людей.
«Може, сьогодні, може, завтра надійде вакцина для першого етапу вакцинації. Сподіваємося, наступного тижня почнемо її здійснювати», - сказала Людмила Тимощук.
Нагадаємо, для початку вакцинації на Волині створили перших 6 мобільних бригад, які виїжджатимуть до робочих колективів медиків.
Їх створили на базі таких закладів: КП «Луцький ЦПМД» – 1 бригада, КП «Луцький ЦПМД №1» – 1 бригада, КП «Луцький ЦПМД №2» – 1 бригада, КНП «Нововолинський ЦПМСД» – 1 бригада; «Ковельське МТМО» – 2 бригади. До складу мобільної бригади входять: лікар резерву, дві медичні сестри, медична сестра резерву та водій.
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Коментарі 1
Цим індійським лайном. Американське нам не дадуть.
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