Наступного тижня на Волині планують розпочати вакцинацію від COVID-19





Про це йшлося сьогодні, 18 лютого, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації щодо ситуації в області з протидією поширенню коронавірусної інфекції.



Заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук розповіла, що вакцинація буде здійснюватися у 5 етапів. Вона буде добровільною, безкоштовною і за заявою людей.



«Може, сьогодні, може, завтра надійде вакцина для першого етапу вакцинації. Сподіваємося, наступного тижня почнемо її здійснювати», - сказала Людмила Тимощук.



Нагадаємо,



Їх створили на базі таких закладів: КП «Луцький ЦПМД» – 1 бригада, КП «Луцький ЦПМД №1» – 1 бригада, КП «Луцький ЦПМД №2» – 1 бригада, КНП «Нововолинський ЦПМСД» – 1 бригада; «Ковельське МТМО» – 2 бригади. До складу мобільної бригади входять: лікар резерву, дві медичні сестри, медична сестра резерву та водій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині з дня на день очікують надходження вакцини від коронавірусу.Про це йшлося сьогодні, 18 лютого, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації щодо ситуації в області з протидією поширенню коронавірусної інфекції.Заступник голови обласної державної адміністраціїрозповіла, що вакцинація буде здійснюватися у 5 етапів. Вона буде добровільною, безкоштовною і за заявою людей.«Може, сьогодні, може, завтра надійде вакцина для першого етапу вакцинації. Сподіваємося, наступного тижня почнемо її здійснювати», - сказала Людмила Тимощук.Нагадаємо, для початку вакцинації на Волині створили перших 6 мобільних бригад , які виїжджатимуть до робочих колективів медиків.Їх створили на базі таких закладів: КП «Луцький ЦПМД» – 1 бригада, КП «Луцький ЦПМД №1» – 1 бригада, КП «Луцький ЦПМД №2» – 1 бригада, КНП «Нововолинський ЦПМСД» – 1 бригада; «Ковельське МТМО» – 2 бригади. До складу мобільної бригади входять: лікар резерву, дві медичні сестри, медична сестра резерву та водій.

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