У тубдиспансері Луцька прокоментували трагедію із падінням пацієнта з вікна



фтизіопульмонологічного медичного центру, був у палаті сам.



Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів генеральний директор закладу Іван Нискогуз.



За словами Івана Нискогуза, трагедія сталася приблизно о другій годині ночі 17 лютого.



Одразу, коли йому повідомили про це телефоном з закладу, він сповістив про це начальнику управління охорони здоров’я. Каже, після падіння з вікна пацієнт ще був живий, йому надавали медичну допомогу, але від отриманих травм він помер.



На місце події викликали поліцію та судмедексперта.



На питання про те, чи довго пацієнт перебував у лікарні та у якому стані був, Іван Нискогуз не відповів, посилаючись на медичну таємницю. Але зауважив, що терміни стаціонарного лікування зараз невеликі.



«У закладі пацієнти перебувають в блоках, чоловік у палаті був сам. Що сталося, достеменно зможе сказати лише поліція, яка допитувала свідків, розслідує цю справу, а також висновок судмедексперта», – зауважив Іван Нискогуз.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, який випав із вікна третього поверху Волинського обласногофтизіопульмонологічного медичного центру, був у палаті сам.Про це у коментарірозповів генеральний директор закладуЗа словами Івана Нискогуза, трагедія сталася приблизно о другій годині ночі 17 лютого.Одразу, коли йому повідомили про це телефоном з закладу, він сповістив про це начальнику управління охорони здоров’я. Каже, після падіння з вікна пацієнт ще був живий, йому надавали медичну допомогу, але від отриманих травм він помер.На місце події викликали поліцію та судмедексперта.На питання про те, чи довго пацієнт перебував у лікарні та у якому стані був, Іван Нискогуз не відповів, посилаючись на медичну таємницю. Але зауважив, що терміни стаціонарного лікування зараз невеликі.«У закладі пацієнти перебувають в блоках, чоловік у палаті був сам. Що сталося, достеменно зможе сказати лише поліція, яка допитувала свідків, розслідує цю справу, а також висновок судмедексперта», – зауважив Іван Нискогуз.

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