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У тубдиспансері Луцька прокоментували трагедію із падінням пацієнта з вікна

У тубдиспансері Луцька прокоментували трагедію із падінням пацієнта з вікна
Чоловік, який випав із вікна третього поверху Волинського обласного
фтизіопульмонологічного медичного центру, був у палаті сам.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів генеральний директор закладу Іван Нискогуз.

За словами Івана Нискогуза, трагедія сталася приблизно о другій годині ночі 17 лютого.

Одразу, коли йому повідомили про це телефоном з закладу, він сповістив про це начальнику управління охорони здоров’я. Каже, після падіння з вікна пацієнт ще був живий, йому надавали медичну допомогу, але від отриманих травм він помер.

На місце події викликали поліцію та судмедексперта.

На питання про те, чи довго пацієнт перебував у лікарні та у якому стані був, Іван Нискогуз не відповів, посилаючись на медичну таємницю. Але зауважив, що терміни стаціонарного лікування зараз невеликі.

«У закладі пацієнти перебувають в блоках, чоловік у палаті був сам. Що сталося, достеменно зможе сказати лише поліція, яка допитувала свідків, розслідує цю справу, а також висновок судмедексперта», – зауважив Іван Нискогуз.

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Теги: падіння, чоловік, Луцьк, пацієнт, тубдиспансер
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