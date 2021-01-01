У місті на Волині керівника підприємства позбавили премії через несвоєчасне вивезення сміття

Директор виробничого управління комунального господарства Нововолинськаза несвоєчасного вивезення сміття у місті отримав догану і буде позбавлений премії.Про це написав на своїй сторінці міський голова НововолинськаЗа словами Бориса Карпуса, керівник підприємства отримав доручення виправити ситуацію ще на початку тижня. В автопарку ВУКГ є 5 сміттєвозів. У штаті - понад 100 працівників. Додатково залучені приватні бригади."На жаль, за тиждень ситуація із самочищенням не покращилася. Директор ВУКГ отримав догану і буде позбавлений премії. До кінця тижня всі сміттєві майданчики в місті мають бути прибрані", - написав міський голова Нововолинська.Фото - з інтернет-видання "Буг".