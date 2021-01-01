У місті на Волині керівника підприємства позбавили премії через несвоєчасне вивезення сміття
Сьогодні, 17:39
Директор виробничого управління комунального господарства Нововолинська Артем Жигалюк за несвоєчасного вивезення сміття у місті отримав догану і буде позбавлений премії.
Про це написав на своїй сторінці міський голова Нововолинська Борис Карпус.
За словами Бориса Карпуса, керівник підприємства отримав доручення виправити ситуацію ще на початку тижня. В автопарку ВУКГ є 5 сміттєвозів. У штаті - понад 100 працівників. Додатково залучені приватні бригади.
"На жаль, за тиждень ситуація із самочищенням не покращилася. Директор ВУКГ отримав догану і буде позбавлений премії. До кінця тижня всі сміттєві майданчики в місті мають бути прибрані", - написав міський голова Нововолинська.
Фото - з інтернет-видання "Буг".
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Про це написав на своїй сторінці міський голова Нововолинська Борис Карпус.
За словами Бориса Карпуса, керівник підприємства отримав доручення виправити ситуацію ще на початку тижня. В автопарку ВУКГ є 5 сміттєвозів. У штаті - понад 100 працівників. Додатково залучені приватні бригади.
"На жаль, за тиждень ситуація із самочищенням не покращилася. Директор ВУКГ отримав догану і буде позбавлений премії. До кінця тижня всі сміттєві майданчики в місті мають бути прибрані", - написав міський голова Нововолинська.
Фото - з інтернет-видання "Буг".
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Коментарі 1
Таку дурницю соромно викладати в інтернеті. 40 років тому таких проблем не було. Садіть в тюрму таких керівників, а може звільняйте. Дивіться, кого ставите керівником. Не будьте сліпими, виходить, що ви ж такі самі бездарні у керівництві. Вам, керівникам, мінімальну зарплату, поки не бачитимете проблем. Як жаль, що приходять до влади бездарі.
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