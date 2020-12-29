Андрій Разумовський став представником Конфедерації будівельників України на Волині

Регіональним представником Конфедерації будівельників України на Волині обрали директора Будівельної компанії «Інвестор», депутата Луцької міської радиВідповідне рішення ухвалили на засіданні Ради директорів КБУ, що відбулося 17 лютого в Києві.«КБУ – це авторитетне і найбільше професійне об’єднання, куди входять усі провідні будівельні компанії країни. Тому це справді велика честь бути представником цієї організації в регіоні. Будемо працювати над тим, щоб об’єднувати будівельників Волині і популяризувати нашу галузь. Протягом останнього року в період кризи будівельний сектор показав, що є рушійною силою економіки», – прокоментував призначення Андрій Разумовський.Під час засіданні КБУ також обговорювали питання реформування дозвільної системи, іпотечного кредитування, підключення об'єктів до зовнішніх мереж та схвалення Урядом застосування нових технологій – віртуального моделювання будівель (ВІМ-технологій).