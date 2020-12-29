Андрій Разумовський став представником Конфедерації будівельників України на Волині
Сьогодні, 09:00
Регіональним представником Конфедерації будівельників України на Волині обрали директора Будівельної компанії «Інвестор», депутата Луцької міської ради Андрія Разумовського.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради директорів КБУ, що відбулося 17 лютого в Києві.
«КБУ – це авторитетне і найбільше професійне об’єднання, куди входять усі провідні будівельні компанії країни. Тому це справді велика честь бути представником цієї організації в регіоні. Будемо працювати над тим, щоб об’єднувати будівельників Волині і популяризувати нашу галузь. Протягом останнього року в період кризи будівельний сектор показав, що є рушійною силою економіки», – прокоментував призначення Андрій Разумовський.
Під час засіданні КБУ також обговорювали питання реформування дозвільної системи, іпотечного кредитування, підключення об'єктів до зовнішніх мереж та схвалення Урядом застосування нових технологій – віртуального моделювання будівель (ВІМ-технологій).
Довідка:
Конфедерація будівельників України – професійне об’єднання, до якого входить понад 700 будівельних холдингових компаній та організацій. КФУ працює із 2005 року та має свої представництва в усіх регіонах України.
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Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради директорів КБУ, що відбулося 17 лютого в Києві.
«КБУ – це авторитетне і найбільше професійне об’єднання, куди входять усі провідні будівельні компанії країни. Тому це справді велика честь бути представником цієї організації в регіоні. Будемо працювати над тим, щоб об’єднувати будівельників Волині і популяризувати нашу галузь. Протягом останнього року в період кризи будівельний сектор показав, що є рушійною силою економіки», – прокоментував призначення Андрій Разумовський.
Під час засіданні КБУ також обговорювали питання реформування дозвільної системи, іпотечного кредитування, підключення об'єктів до зовнішніх мереж та схвалення Урядом застосування нових технологій – віртуального моделювання будівель (ВІМ-технологій).
Довідка:
Конфедерація будівельників України – професійне об’єднання, до якого входить понад 700 будівельних холдингових компаній та організацій. КФУ працює із 2005 року та має свої представництва в усіх регіонах України.
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