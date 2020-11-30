Карантин: скільки справ розглянув суд Луцька щодо порушників та скільки штрафів наклали
Сьогодні, 10:30
За період з моменту введення карантину у Луцькому міськрайонному суді розглянули 424 справи щодо порушення правил карантину.
Про це повідомили у суді у відповідь на запит Інформаційного агентства ВолиньPost.
Інформують, що суд виніс 47 постанов про накладення адміністративного стягнення. Так, у 44 справах наклали штраф у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч. У двох справах наклали штраф у розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 тисяч гривень. Та в одній справі застосували адміністративне стягнення у виді 30 годин громадських робіт.
Зауважують, що найчастіше йшлося про такі порушення:
- перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в України;
- робота кафе, барів, ресторанів тощо після 23 та до 7 години із забороною проведення розрахункових операцій після 22 години;
- здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів громадським транспортом у кількості, що перевищує місця для сидіння.
Окрім того, інформують, що у провадженні суду наразі перебувають також і невирішені по суті справи щодо порушення правил карантину.
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Про це повідомили у суді у відповідь на запит Інформаційного агентства ВолиньPost.
Інформують, що суд виніс 47 постанов про накладення адміністративного стягнення. Так, у 44 справах наклали штраф у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч. У двох справах наклали штраф у розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 тисяч гривень. Та в одній справі застосували адміністративне стягнення у виді 30 годин громадських робіт.
Зауважують, що найчастіше йшлося про такі порушення:
- перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в України;
- робота кафе, барів, ресторанів тощо після 23 та до 7 години із забороною проведення розрахункових операцій після 22 години;
- здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів громадським транспортом у кількості, що перевищує місця для сидіння.
Окрім того, інформують, що у провадженні суду наразі перебувають також і невирішені по суті справи щодо порушення правил карантину.
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