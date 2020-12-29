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Пішов розчищати сніг і не повернувся: у Луцьку зник чоловік. ФОТО

Пішов розчищати сніг і не повернувся: у Луцьку зник чоловік. ФОТО
В обласному центрі Волині безвісти зник чоловік.

Про це у фейсбуці написала користувачка з ніком Наташа Писарська.

"Зник чоловік, проживає у місті Луцьку, працює водієм таксі на автостанції №1 поблизу Варшавського ринку. За словами колег чоловіка, зниклий пішов розчищати сніг біля автомобіля та не повернувся. Будь ласка, можливо хтось щось знає чи бачив, повідомте 098-74-57-972", − йдеться у дописі жінки.

Пішов розчищати сніг і не повернувся: у Луцьку зник чоловік. ФОТО


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Теги: розшук, Луцьк
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