Пішов розчищати сніг і не повернувся: у Луцьку зник чоловік. ФОТО





Про це у фейсбуці написала користувачка з ніком Наташа Писарська.



"Зник чоловік, проживає у місті Луцьку, працює водієм таксі на автостанції №1 поблизу Варшавського ринку. За словами колег чоловіка, зниклий пішов розчищати сніг біля автомобіля та не повернувся. Будь ласка, можливо хтось щось знає чи бачив, повідомте 098-74-57-972", − йдеться у дописі жінки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині безвісти зник чоловік.Про це у фейсбуці написала користувачка з ніком Наташа Писарська."Зник чоловік, проживає у місті Луцьку, працює водієм таксі на автостанції №1 поблизу Варшавського ринку. За словами колег чоловіка, зниклий пішов розчищати сніг біля автомобіля та не повернувся. Будь ласка, можливо хтось щось знає чи бачив, повідомте 098-74-57-972", − йдеться у дописі жінки.

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