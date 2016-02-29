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Україна націоналізує нафтопровід, який привласнив Медведчук

Україна націоналізує нафтопровід, який привласнив Медведчук
Президент Володимир Зеленський повернув у державну власність нафтопровід "Прикарпатзападтранс", ввівши у дію рішення РНБО від 19 лютого.

У документі також йдеться про необхідність "визнати, що бездіяльність Кабінету Міністрів призвела до втрати державного контролю за цими об'єктами", - передає Укрінформ.

Відповідальними за контроль повернення нафтопроводів державі призначили Уряд і СБУ, а Офісу Генпрокурора спільно з НАБУ рекомендовано забезпечити захист інтересів держави щодо прав власності на ці нафтопродуктопроводи.

Нагадаємо, йдеться про нафтопродуктопровод "ПрикарпатЗахідтранс", який, за словами Глави РНБО Олексія Данілова, "дуже дивним способом виявився в приватних руках іноземної держави".

Загальна протяжність нафтопроводу, який повернувся у власність держави, становить 1433 км. До рішення про введення санкцій нафтопровід належав Віктору Медведчуку.

Як передає LB.ua, майно "ПрикарпатЗахідтранс" планується передати Нацагентству з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів (АРМА) для проведення конкурсу з продажу або передачі в управління об'єкта. Але поки активи збираються передати в тимчасове зберігання "Укртранснафті".

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Теги: Медведчук, санкції, політика
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