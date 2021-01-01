Незрячий лучанин грає на гітарі, складає кубик Рубіка і робить масаж. ВІДЕО

Олександр Каптур не бачить з дитинства. Але це не завадило йому навчитись грати на гітарі, кататися на лижах, складати кубика Рубіка та здобути освіту масажиста



Мама Олександра Наталія розповіла. що у хлопця - атрофія зорових нервів, - повідомляє



"Має один відсоток зору і сто відсотків віри у свою мрію", - так розповідає про Олександра Каптура із Луцька, мама Наталія. Зір хлопець почав втрачати бувши немовлям. Зараз повністю не бачить. Хвороба сина на сьогодні не лікується, - каже Наталія Каптур.



Грає на гітарі, катається на лижах, робить масаж: історія незрячого лучанинаСуспільне Волинь

Грає на гітарі, катається на лижах, робить масаж: історія незрячого лучанина



У школі УТОС хлопець ходив на гурток масажу. Зрозумів, що йому це подобається. У 16 років вперше спробував робити масаж.



Після навчання у школі здобув вищу освіту за спеціальністю «Реабілітолог». Почав шукати роботу і не знайшов. Додатково закінчив курси масажистів. Нині масажний кабінет облаштував у себе вдома, купив масажний стіл. Хлопець мріє відкрити професійний масажний салон, а поки напрацьовує клієнтську базу.



Час від часу приходить на сеанси масажу Максим Панов. Чоловік постійно за кермом, тому масажі допомагають реабілітувати спину.





Олександр Каптур налаштований на позитив. Має кілька захоплень. Через Інтернет навчився складати кубик Рубіка. Для цього йому потрібно до 10 хвилин. Навчився кататися на лижах. Зараз вдосконалює гру на гітарі.



Хлопець каже, що в житті немає нічого неможливого. Особливо, коли є підтримка батьків. "Вони в мене вірять, а віра - це основне", - каже Олександр Каптур.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинне бачить з дитинства. Але це не завадило йому навчитись грати на гітарі, кататися на лижах, складати кубика Рубіка та здобути освіту масажистаМама Олександра Наталія розповіла. що у хлопця - атрофія зорових нервів, - повідомляє Суспільне "Має один відсоток зору і сто відсотків віри у свою мрію", - так розповідає про Олександра Каптура із Луцька, мама Наталія. Зір хлопець почав втрачати бувши немовлям. Зараз повністю не бачить. Хвороба сина на сьогодні не лікується, - каже Наталія Каптур.Грає на гітарі, катається на лижах, робить масаж: історія незрячого лучанинаСуспільне ВолиньГрає на гітарі, катається на лижах, робить масаж: історія незрячого лучанинаУ школі УТОС хлопець ходив на гурток масажу. Зрозумів, що йому це подобається. У 16 років вперше спробував робити масаж.Після навчання у школі здобув вищу освіту за спеціальністю «Реабілітолог». Почав шукати роботу і не знайшов. Додатково закінчив курси масажистів. Нині масажний кабінет облаштував у себе вдома, купив масажний стіл. Хлопець мріє відкрити професійний масажний салон, а поки напрацьовує клієнтську базу.Час від часу приходить на сеанси масажу Максим Панов. Чоловік постійно за кермом, тому масажі допомагають реабілітувати спину.Олександр Каптур налаштований на позитив. Має кілька захоплень. Через Інтернет навчився складати кубик Рубіка. Для цього йому потрібно до 10 хвилин. Навчився кататися на лижах. Зараз вдосконалює гру на гітарі.Хлопець каже, що в житті немає нічого неможливого. Особливо, коли є підтримка батьків. "Вони в мене вірять, а віра - це основне", - каже Олександр Каптур.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію