вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Незрячий лучанин грає на гітарі, складає кубик Рубіка і робить масаж. ВІДЕО

Незрячий лучанин грає на гітарі, складає кубик Рубіка і робить масаж. ВІДЕО
Лучанин Олександр Каптур не бачить з дитинства. Але це не завадило йому навчитись грати на гітарі, кататися на лижах, складати кубика Рубіка та здобути освіту масажиста

Мама Олександра Наталія розповіла. що у хлопця - атрофія зорових нервів, - повідомляє Суспільне.

"Має один відсоток зору і сто відсотків віри у свою мрію", - так розповідає про Олександра Каптура із Луцька, мама Наталія. Зір хлопець почав втрачати бувши немовлям. Зараз повністю не бачить. Хвороба сина на сьогодні не лікується, - каже Наталія Каптур.

Грає на гітарі, катається на лижах, робить масаж: історія незрячого лучанинаСуспільне Волинь
Грає на гітарі, катається на лижах, робить масаж: історія незрячого лучанина

У школі УТОС хлопець ходив на гурток масажу. Зрозумів, що йому це подобається. У 16 років вперше спробував робити масаж.

Після навчання у школі здобув вищу освіту за спеціальністю «Реабілітолог». Почав шукати роботу і не знайшов. Додатково закінчив курси масажистів. Нині масажний кабінет облаштував у себе вдома, купив масажний стіл. Хлопець мріє відкрити професійний масажний салон, а поки напрацьовує клієнтську базу.

Час від часу приходить на сеанси масажу Максим Панов. Чоловік постійно за кермом, тому масажі допомагають реабілітувати спину.


Олександр Каптур налаштований на позитив. Має кілька захоплень. Через Інтернет навчився складати кубик Рубіка. Для цього йому потрібно до 10 хвилин. Навчився кататися на лижах. Зараз вдосконалює гру на гітарі.

Хлопець каже, що в житті немає нічого неможливого. Особливо, коли є підтримка батьків. "Вони в мене вірять, а віра - це основне", - каже Олександр Каптур.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Минулоріч на Волині зареєстрували більше смертей, ніж народжень
Сьогодні, 15:08
Незрячий лучанин грає на гітарі, складає кубик Рубіка і робить масаж. ВІДЕО
Сьогодні, 14:27
У Нововолинську група молодиків погнула дорожній знак. ВІДЕО
Сьогодні, 13:46
Тепло, яке прийде в Україну, затримається ненадовго
Сьогодні, 13:05
Пішов розчищати сніг і не повернувся: у Луцьку зник чоловік. ФОТО
Сьогодні, 12:24
Схожі новини
Військовий севастопольсько-волинської бригади став кращим гравцем чемпіонату Сухопутних військ з футзалу Військовий севастопольсько-волинської бригади став кращим гравцем чемпіонату Сухопутних військ з футзалу
20 лютий, 08:36
Луцька «Волинь» знову поїхала на тренувальний збір до Білорусі. ФОТО Луцька «Волинь» знову поїхала на тренувальний збір до Білорусі. ФОТО
20 лютий, 07:32
20 лютого на Волині: гортаючи календар 20 лютого на Волині: гортаючи календар
20 лютий, 00:00
Луцькі льотчики відбили «атаку» ворожих винищувачів. ВІДЕО Луцькі льотчики відбили «атаку» ворожих винищувачів. ВІДЕО
19 лютий, 22:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Минулоріч на Волині зареєстрували більше смертей, ніж народжень
Сьогодні, 15:08
 0
Незрячий лучанин грає на гітарі, складає кубик Рубіка і робить масаж. ВІДЕО
Сьогодні, 14:27
 0
У Нововолинську група молодиків погнула дорожній знак. ВІДЕО
Сьогодні, 13:46
 0
Тепло, яке прийде в Україну, затримається ненадовго
Сьогодні, 13:05
 0
Пішов розчищати сніг і не повернувся: у Луцьку зник чоловік. ФОТО
Сьогодні, 12:24
 0
Медіа
відео
1/8