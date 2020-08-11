На Волині священник видав заміж сироту, яка росла при монастирі. ФОТО

У селі Ратнів, що неподалік від Луцька, у місцевому притулку для сиріт сталася радісна подія - видали заміж одну з вихованок.Про це дляповідомив архімандрит Онуфрій, який служить в місцевому храмі.Як відомо, в селі Ратнів діє храм святої Параскеви та духовно-просвітницький центр, монастир та притулок для сиріт. Всім цим опікується архімандрит Онуфрій.За словами священника, до сьогодні під опікою притулку було троє статусних дітей. Одна з них, яка виховувалася у притулку близько 10 років.Отець Онуфрій розповідає, що дівчина народилася в селі Небіжка Ківерцівського район. Осиротіла і останніх 10 років виховувалася у притулку при монастирі, закінчила Люблинецький ліцей, у 2020 році вступила до педагогічного коледжу в місті Луцьку. Під час навчання Анастасія познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Чоловік народився і виріс у селі Арсеновичі Ковельського району, свого часу був учасником бойових дій на Сході України.21 лютого закохана пара взяла шлюб у храмі в Ратневі. На свято приїхали родичі молодят, хрещені батьки Насті.Отець Онуфрій поділився, що для нього ця подія по-особливому важлива та трепетна.«Я така людина, що ніколи не плачу, а сьогодні треба починати службу, а я думав, як розпочати, бо сльози мене переймали. Таке цікаве почуття. Взагалі сьогодні все було дуже гарно. Молодята вчора були до сповіді на всенічній, а сьогодні вони вже одягнені в святкове весільне вбрання прийшли до храму на службу, причащалися і після богослужіння повінчалися. Тобто вони сьогодні більшу частину дня провели в храмі, як було колись в давні часи», - розповів архімандрит Онуфрій.Редакціявітає молодят і бажає їм довгих років щасливого сімейного життя у затишку і благополуччі!