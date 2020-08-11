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На Волині священник видав заміж сироту, яка росла при монастирі. ФОТО

На Волині священник видав заміж сироту, яка росла при монастирі. ФОТО
У селі Ратнів, що неподалік від Луцька, у місцевому притулку для сиріт сталася радісна подія - видали заміж одну з вихованок.

Про це для Інформаційного агентства ВолиньPost повідомив архімандрит Онуфрій, який служить в місцевому храмі.

Як відомо, в селі Ратнів діє храм святої Параскеви та духовно-просвітницький центр, монастир та притулок для сиріт. Всім цим опікується архімандрит Онуфрій.

За словами священника, до сьогодні під опікою притулку було троє статусних дітей. Одна з них Анастасія Саннікова, яка виховувалася у притулку близько 10 років.
На Волині священник видав заміж сироту, яка росла при монастирі. ФОТО

Отець Онуфрій розповідає, що дівчина народилася в селі Небіжка Ківерцівського район. Осиротіла і останніх 10 років виховувалася у притулку при монастирі, закінчила Люблинецький ліцей, у 2020 році вступила до педагогічного коледжу в місті Луцьку. Під час навчання Анастасія познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Михайлом Тананайком. Чоловік народився і виріс у селі Арсеновичі Ковельського району, свого часу був учасником бойових дій на Сході України.

21 лютого закохана пара взяла шлюб у храмі в Ратневі. На свято приїхали родичі молодят, хрещені батьки Насті.
На Волині священник видав заміж сироту, яка росла при монастирі. ФОТО

Отець Онуфрій поділився, що для нього ця подія по-особливому важлива та трепетна.

«Я така людина, що ніколи не плачу, а сьогодні треба починати службу, а я думав, як розпочати, бо сльози мене переймали. Таке цікаве почуття. Взагалі сьогодні все було дуже гарно. Молодята вчора були до сповіді на всенічній, а сьогодні вони вже одягнені в святкове весільне вбрання прийшли до храму на службу, причащалися і після богослужіння повінчалися. Тобто вони сьогодні більшу частину дня провели в храмі, як було колись в давні часи», - розповів архімандрит Онуфрій.
На Волині священник видав заміж сироту, яка росла при монастирі. ФОТО
На Волині священник видав заміж сироту, яка росла при монастирі. ФОТО
На Волині священник видав заміж сироту, яка росла при монастирі. ФОТО
На Волині священник видав заміж сироту, яка росла при монастирі. ФОТО
На Волині священник видав заміж сироту, яка росла при монастирі. ФОТО
На Волині священник видав заміж сироту, яка росла при монастирі. ФОТО


Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вітає молодят і бажає їм довгих років щасливого сімейного життя у затишку і благополуччі!

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Теги: Волинь, Ратнів, весілля
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