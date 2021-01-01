У Луцьку з міської скарбниці планують підтримувати місцеві виші

До Комплексної програми розвитку освіти у Луцькій громаді додали ряд заходів, які стосуються вищих навчальних закладів. Наразі спільні проекти узгодили із Луцьким національним технічним університетом.Відповідні зміни розглянули під час бюджетної комісії Луцької міськради, що відбулась 19 лютого.За словами начальниці управління освіти, у міську освітню програму вперше додали розділ «Вища освіта». Наразі передбачили ряд заходів для підтримки і розвитку Луцького національного технічного університету.«Наші школи випускають дуже талановитих учнів, які виграють олімпіади, мають високу успішність. І багато з них їдуть вступати у виші Києва чи Львова, замість того, щоб залишатися в Луцьку і потім свої знання використовувати тут, вдома. Тому нам як представникам міської влади цікаво розвивати місцеві навчальні заклади, підвищувати їхній престиж. Для цього треба в першу чергу забезпечити хорошу матеріальну базу. Без неї виш не зможе якісно готувати хороших спеціалістів за сучасними спеціальностями. Тому ми додали в міську освітню програму вищі навчальні заклади. Зараз передбачили заходи для ЛНТУ на суму 42 млн грн. Поки це тільки програма на три роки, якщо сесія її затвердить, потрібно буде шукати кошти на її реалізацію», - прокоментував голова бюджетної комісіїСеред запланованого на 2021-2024 роки:- Реалізація проєкту «Створення SMART Volyn Hub як об’єкта інноваційної інфраструктури у Волинській області» (капітальний ремонт будівлі по вул.Даньшина, 10, м.Луцьк).- Розбудова фізкультурно-спортивної та плавально-оздоровчої інфраструктури Волині («Будівництво сертифікованого спортивного стадіону Луцького НТУ по вул. Львівська, 75 у м. Луцьку Волинської області»; «Капітальний ремонт будівлі спорткомплексу Луцького НТУ (термомодернізація) на вул. Львівській, 75 у м. Луцьку Волинської області»).- Реконструкція навчального корпусу «Б» на вул.Львівській, 75 в м.Луцьку.- Капітальний ремонт фасаду з утепленням будівлі на вул.Львівська, 75.- Відновлення благоустрою прилеглої території на вул.Львівська, 75.