На Волині – трагедія на лісопильному підприємстві: загинув чоловік





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. У поліції запевняють, що чоловік загинув з власної необережності. Йому було 47 років.



За інформацією правоохоронців, виконуючи роботи, чоловік впав під пилку та отримав травми, несумісні з життям.



У поліції додали, що чоловік не був працівником підприємтсва, а виконував роботи для власних потреб з дозволу власника.



Обставини нещасного випадку продовжують розслідувати.



Головне фото - ілюстративне.

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