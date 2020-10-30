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На Волині – трагедія на лісопильному підприємстві: загинув чоловік

На Волині – трагедія на лісопильному підприємстві: загинув чоловік
У селі Літогоща Рожищенського району на лісопильному підприємстві загинув чоловік.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. У поліції запевняють, що чоловік загинув з власної необережності. Йому було 47 років.

За інформацією правоохоронців, виконуючи роботи, чоловік впав під пилку та отримав травми, несумісні з життям.

У поліції додали, що чоловік не був працівником підприємтсва, а виконував роботи для власних потреб з дозволу власника.

Обставини нещасного випадку продовжують розслідувати.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: смерть, загибель, Літогоща
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