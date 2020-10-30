На Волині – трагедія на лісопильному підприємстві: загинув чоловік
Сьогодні, 15:24
У селі Літогоща Рожищенського району на лісопильному підприємстві загинув чоловік.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. У поліції запевняють, що чоловік загинув з власної необережності. Йому було 47 років.
За інформацією правоохоронців, виконуючи роботи, чоловік впав під пилку та отримав травми, несумісні з життям.
У поліції додали, що чоловік не був працівником підприємтсва, а виконував роботи для власних потреб з дозволу власника.
Обставини нещасного випадку продовжують розслідувати.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. У поліції запевняють, що чоловік загинув з власної необережності. Йому було 47 років.
За інформацією правоохоронців, виконуючи роботи, чоловік впав під пилку та отримав травми, несумісні з життям.
У поліції додали, що чоловік не був працівником підприємтсва, а виконував роботи для власних потреб з дозволу власника.
Обставини нещасного випадку продовжують розслідувати.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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