Поблизу луцької школи №26 оновлять сквер
Сьогодні, 16:04
Сквер у Луцьку на вулиці Кравчука поблизу школи №26 планують оновити. Там хочуть облаштувати дитячий майданчик, провести освітлення та посіяти газон.
Про це стало відомо 22 лютого під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності.
Депутати розглянули проєкт рішення "Про визначення меж скверу в місті Луцьку на вулиці Кравчука (поблизу школи №26)".
Як розповів директор КП «Парки та сквери» Богдан Феденчук, межі скверу необхідно затвердити, аби в подальшому було можливо розробити проєкт із його реконструкції.
У планах – облаштувати там дитячу зону з ігровим майданчиком, прокласти нові алеї, провести освітлення та посіяти газон.
Після затвердження меж скверу біля школи №26 департамент житлово-комунального господарства міської ради спільно з КП «Парки та сквери міста Луцька» має визначити розрахунок необхідних обсягів фінансування робіт з утримання скверу в належному стані для виділення потрібної суми з бюджету міста.
Проєкт рішення ще повинні розглянути на сесії Луцької міської ради.
Нагадаємо, ідею оновлення скверу висунули ще навесні 2020 року.
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Про це стало відомо 22 лютого під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності.
Депутати розглянули проєкт рішення "Про визначення меж скверу в місті Луцьку на вулиці Кравчука (поблизу школи №26)".
Як розповів директор КП «Парки та сквери» Богдан Феденчук, межі скверу необхідно затвердити, аби в подальшому було можливо розробити проєкт із його реконструкції.
У планах – облаштувати там дитячу зону з ігровим майданчиком, прокласти нові алеї, провести освітлення та посіяти газон.
Після затвердження меж скверу біля школи №26 департамент житлово-комунального господарства міської ради спільно з КП «Парки та сквери міста Луцька» має визначити розрахунок необхідних обсягів фінансування робіт з утримання скверу в належному стані для виділення потрібної суми з бюджету міста.
Проєкт рішення ще повинні розглянути на сесії Луцької міської ради.
Нагадаємо, ідею оновлення скверу висунули ще навесні 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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