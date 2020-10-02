Поблизу луцької школи №26 оновлять сквер

Сквер у Луцьку на вулиці Кравчука поблизу школи №26 планують оновити. Там хочуть облаштувати дитячий майданчик, провести освітлення та посіяти газон.Про це стало відомо 22 лютого під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності.Депутати розглянули проєкт рішення "Про визначення меж скверу в місті Луцьку на вулиці Кравчука (поблизу школи №26)".Як розповів директор КП «Парки та сквери», межі скверу необхідно затвердити, аби в подальшому було можливо розробити проєкт із його реконструкції.У планах – облаштувати там дитячу зону з ігровим майданчиком, прокласти нові алеї, провести освітлення та посіяти газон.Після затвердження меж скверу біля школи №26 департамент житлово-комунального господарства міської ради спільно з КП «Парки та сквери міста Луцька» має визначити розрахунок необхідних обсягів фінансування робіт з утримання скверу в належному стані для виділення потрібної суми з бюджету міста.Проєкт рішення ще повинні розглянути на сесії Луцької міської ради.Нагадаємо, ідею оновлення скверу висунули ще навесні 2020 року.