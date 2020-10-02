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Поблизу луцької школи №26 оновлять сквер

Поблизу луцької школи №26 оновлять сквер
Сквер у Луцьку на вулиці Кравчука поблизу школи №26 планують оновити. Там хочуть облаштувати дитячий майданчик, провести освітлення та посіяти газон.

Про це стало відомо 22 лютого під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності.

Депутати розглянули проєкт рішення "Про визначення меж скверу в місті Луцьку на вулиці Кравчука (поблизу школи №26)".

Як розповів директор КП «Парки та сквери» Богдан Феденчук, межі скверу необхідно затвердити, аби в подальшому було можливо розробити проєкт із його реконструкції.

У планах – облаштувати там дитячу зону з ігровим майданчиком, прокласти нові алеї, провести освітлення та посіяти газон.

Після затвердження меж скверу біля школи №26 департамент житлово-комунального господарства міської ради спільно з КП «Парки та сквери міста Луцька» має визначити розрахунок необхідних обсягів фінансування робіт з утримання скверу в належному стані для виділення потрібної суми з бюджету міста.

Проєкт рішення ще повинні розглянути на сесії Луцької міської ради.

Нагадаємо, ідею оновлення скверу висунули ще навесні 2020 року.

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Теги: сквер, Луцьк, Кравчука
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