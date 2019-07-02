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Страшна аварія за участю «швидкої» на Волині: винним визнали водія медичного автомобіля

Страшна аварія за участю «швидкої» на Волині: винним визнали водія медичного автомобіля
Влітку 2019 року у селі Оконськ Маневицького району карета швидкої медичної допомоги зіткнулася з вантажівкою. У результаті аварії пацієнт «швидкої» загинув на місці, його донька померла згодом у лікарні. Фельдшер і сам водій також отримали травми.

Днями суд поставив крапку у цій справі. Винним визнали водія «швидкої» й призначили йому покарання – реальний термін за ґратами.

Нагадаємо, що ДТП трапилася 1 липня по 13 годині. Автомобіль екстреної медичної допомоги Peugeot Boxer під керуванням 42-річного жителя райцентру Маневичі, виїжджаючи на головну дорогу, зіткнувся з вантажівкою Volvo, за кермом якої перебував 27-річний житель міста Сарни Рівненської області.

Першими на допомогу потерпілим прибули патрульні і небайдужі громадяни. Саме вони надали домедичну допомогу вцілілим і витягували їх з-під автомобіля, тримаючи у безпечному положенні.

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На жаль, 75-річний пацієнт, якого везли у лікарню до Луцька, загинув на місці аварії, його 42-річна донька померла того ж дня у лікарні.

Із вироку про водія «швидкої» відомо, що він має інвалідність другої групи, має на утриманні неповнолітню дитину й ніколи раніше не був судимий.

У суді він визнав свою провину. Їдучи з увімкнутими проблисковими маячками та звуковим сигналом, при під’їзді до перехрестя з головною дорогою він не зменшив швидкість та не наддав перевагу у русі вантажівці, яка рухалася головною дорогою.

Чоловік розкаявся у скоєному та розповів, що добровільно відшкодував збитки потерпілому та Волинській обласній клінічній лікарні (на лікування потерпілого). Окрім того, він відшкодував витрати на поминальні обіди після поховання померлого чоловіка та його доньки.

Зрештою, суд визнав водія «швидкої» винним у автотрощі і призначив 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати всіма видами транспортних засобів на 3 роки.

На вирок ще може бути подана апеляція.

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Теги: «швидка», Маневичі, Оконськ, автотроща, аварія
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