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«Це надто жорсткий вирок» – адвокат водія «швидкої», якому присудили 5 років тюрми через автотрощу на Волині

«Це надто жорсткий вирок» – адвокат водія «швидкої», якому присудили 5 років тюрми через автотрощу на Волині
Адвокат колишнього водія карети швидкої медичної допомоги, якому призначили 5 років тюрми через смертельну аварію у селі Оконськ Маневицького району, оскаржуватиме вирок у апеляційному суді.

Про це захисник обвинуваченого Микола Покидюк розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.

Нагадаємо, що ДТП трапилася 1 липня по 13 годині. Автомобіль екстреної медичної допомоги Peugeot Boxer під керуванням 42-річного жителя райцентру Маневичі, виїжджаючи на головну дорогу, зіткнувся з вантажівкою Volvo, за кермом якої перебував 27-річний житель міста Сарни Рівненської області.

Першими на допомогу потерпілим прибули патрульні і небайдужі громадяни. Саме вони надали домедичну допомогу вцілілим і витягували їх з-під автомобіля, тримаючи у безпечному положенні.

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На жаль, 75-річний пацієнт, якого везли у лікарню до Луцька, загинув на місці аварії, його 42-річна донька померла того ж дня у лікарні.

Із вироку про водія «швидкої» відомо, що він має інвалідність другої групи, має на утриманні неповнолітню дитину й ніколи раніше не був судимий.

У суді він визнав свою провину. Їдучи з увімкнутими проблисковими маячками та звуковим сигналом, при під’їзді до перехрестя з головною дорогою він не зменшив швидкість та не наддав перевагу у русі вантажівці, яка рухалася головною дорогою.

Чоловік розкаявся у скоєному та розповів, що добровільно відшкодував збитки потерпілому та Волинській обласній клінічній лікарні (на лікування потерпілого). Окрім того, він відшкодував витрати на поминальні обіди після поховання померлого чоловіка та його доньки.

Зрештою, суд визнав водія «швидкої» винним у автотрощі і призначив 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати всіма видами транспортних засобів на 3 роки.

Микола Покидюк зауважує, що санкція статті, за якою обвинувачували водія «швидкої» передачала покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Утім, переконаний адвокат, 5 років тюрми – це надто жорстке покарання для цього чоловіка у конкретній ситуації.

«В цій ситуації це надто жорсткий вирок. Зараз готуємо апеляцію. Запобіжний захід підзахисному зараз не обирали, вирок ще не набрав законної сили, тож він перебуває вдома», – розповів адвокат.

За його словами, у апеляційному суді захист наполягатиме на призначенні покарання з випробувальним терміном (так зване умовне покарання).


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Теги: «швидка», Маневичі, Оконськ, автотроща, аварія
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