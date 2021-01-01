Для онкохворого волинянина терміново шукають донорів з 2- групою крові





Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у фейсбуці.



"Терміново потрібні донори крові, чоловіки з 2 мінус групою крові, для онкохворого молодого чоловіка з Ковеля", - йдеться у повідомлені.



Контактний телефон: 095-203-53-00.



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