Для онкохворого волинянина терміново шукають донорів з 2- групою крові
Сьогодні, 16:24
Небайдужих людей просять здати кров для онкохворого молодого чоловіка з Ковеля.
Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у фейсбуці.
"Терміново потрібні донори крові, чоловіки з 2 мінус групою крові, для онкохворого молодого чоловіка з Ковеля", - йдеться у повідомлені.
Контактний телефон: 095-203-53-00.
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Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у фейсбуці.
"Терміново потрібні донори крові, чоловіки з 2 мінус групою крові, для онкохворого молодого чоловіка з Ковеля", - йдеться у повідомлені.
Контактний телефон: 095-203-53-00.
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