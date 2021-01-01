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Для онкохворого волинянина терміново шукають донорів з 2- групою крові

Для онкохворого волинянина терміново шукають донорів з 2- групою крові
Небайдужих людей просять здати кров для онкохворого молодого чоловіка з Ковеля.

Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у фейсбуці.

"Терміново потрібні донори крові, чоловіки з 2 мінус групою крові, для онкохворого молодого чоловіка з Ковеля", - йдеться у повідомлені.

Контактний телефон: 095-203-53-00.

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Теги: онкохворий, донор, пошук
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Для онкохворого волинянина терміново шукають донорів з 2- групою крові
Сьогодні, 16:24
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