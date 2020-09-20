Луцька міська рада вимагає негайно вилучити з усіх бібліотек скандальний комікс про одностатеве кохання

Луцька міська рада звернеться до прем’єр-міністра Україниз вимогою невідкладно вилучити усі примірники книги «Принцеса+принцеса: довго і щасливо» (автор О. Нілл Кейт, видавець Приватне підприємство «Рідна мова», 2019) з дитячих та шкільних бібліотек Волині і України загалом.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 24 лютого, під час сесійного засідання.Депутати вважають, що книга «Принцеса+принцеса: довго і щасливо» підриває засади суспільної моралі, суперечить Конституції України та чинному законодавству України, сімейним цінностям та загрожують інституту сім’ї.«Згідно статті 51 Конституції України, визначенням шлюбу є союз жінки та чоловіка, сім’я, дитинство, материнство та батьківство охороняються державою. Відповідно до ст. 21 Сімейного кодексу України, шлюбом є союз жінки та чоловіка. Однак, у зазначеній книзі позитивно зображені одностатеві стосунки, що закінчуються весіллям.Стратегія національно-патріотичного виховання, затверджена Указом Президента України № 286 від 18 травня 2019 року, спрямована на утвердження традиційних сімейних цінностей та визначається, як одна з актуальних потреб у сфері національно-патріотичного виховання, а підтримка та розвиток сімейних традицій є одним з основних напрямів досягнення мети Стратегії», - йдеться у додатку до рішення міської ради.Депутат, який є автором проекту рішення, зауважив, що сьогодні інститут сім’ї переживає серйозну атаку, спрямовану на знищення та аморалізацію. За словами депутата, днями він змін взяти книгу в одній із бібліотек міста. Ми рне дозволимо ЛГБТ-спільнотам руйнувати українські сім’ї.Депутаткарозповіла, що працює з дітьми вже 25 років. Вона зауважила, що останнім часом діти вважають, що одностатеві стосунки – це нормально.«У мене волосся дибки від цього. Інститут сім’ї має бути на першому місці», – зізналася Алла Жупанюк.Депутатказауважила, що у книжці без жодного нав’язування йдеться про одностатеві шлюби. Вона звернула увагу на статті 15 і 23 Конституції України, які передбачають вільний вибір і вільний розвиток особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.«Наявність книжки в бібліотеці жодним чином не порушує права і свободи інших людей, а, забороняючи її, ми порушуємо права і свободи авторів і людям, причетним до її створення», – сказала Алла Доманська.зауважив, що такою забороною міська рада навпаки лише підігріє інтерес до цієї теми.виступив зі словами про те, що здивований тим, що тема взагалі має обговорення. Він зауважив, що «ми маємо іти традиційним шляхом», а якщо у когось є «відхилення» від нього, то це його проблема.Депутат-свободівецьзауважив, що книга закінчується хепі-ендом - весіллям. Натомість діти, які є майбутнім нації, народжуються лише у традиційних сім'ях, тож не потрібно робити нормою соціальної поведінки «сексуальні збочення».Депутатказауважила, що йдеться про вилучення книги з бібліотек, а не про зняття її з продажу. Тож той, хто захоче придбати книгу для своїх дітей, зможе це зробити.Опісля виступили ще декілька обранців луцької громади. Хтось виступав категорично проти поширення такої книги у бібліотеках, хтось апелював до Конституцій і прав та свобод громадянина.Луцький міський головазауважив, що він ініціював створення Луцької ради церков, яка і ініціювала депутатові Романові Кравчуку підготувати цей проект рішення. Поліщук додав, що демографічна статистика в Україні дуже сумна. Тож варто займатися популяризацією сімейних цінностей. За словами міського голови, за кошти держбюджету не мають купувати книги, які здійснюють пропаганду гомосексуальних стосунків. На його думку, варто «розігнати» експертну раду Міністерства культури, якщо вона пропустила таку книгу у дитячі бібліотеки.Зрештою, після тривалого обговорення депутати більшістю голосів підтримали проєкт рішення.Зауважимо, що Український інститут книги закупив комікс «Принцеса+принцеса: довго і щасливо» для бібліотек за рішенням Ради незалежних експертів у 2019 році. Вікова категорія, на яку розрахований комікс - 10-12 років. Міністерство культури України закупило для дитячих бібліотек 1240 примірників книги. Загальна сума держзамовлення склала 666 тисяч гривень.