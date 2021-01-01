У Луцьку в дворі багатоповерхівки горіла автівка. ФОТО
Сьогодні, 15:33
У Луцьку в дворі багатоповерхівки горів автомобіль Audi.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Відомо, що пожежа трапилась на вулиці Чорновола сьогодні, 24 лютого, в в обідню пору.
На місці події працювали рятувальники, які швидко ліквідували пожежу. Причину загорання встановлюють.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Відомо, що пожежа трапилась на вулиці Чорновола сьогодні, 24 лютого, в в обідню пору.
На місці події працювали рятувальники, які швидко ліквідували пожежу. Причину загорання встановлюють.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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