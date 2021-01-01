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У Луцьку в дворі багатоповерхівки горіла автівка. ФОТО

У Луцьку в дворі багатоповерхівки горіла автівка. ФОТО
У Луцьку в дворі багатоповерхівки горів автомобіль Audi.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Відомо, що пожежа трапилась на вулиці Чорновола сьогодні, 24 лютого, в в обідню пору.

На місці події працювали рятувальники, які швидко ліквідували пожежу. Причину загорання встановлюють.

Деталі – згодом.

У Луцьку в дворі багатоповерхівки горіла автівка. ФОТО
У Луцьку в дворі багатоповерхівки горіла автівка. ФОТО
У Луцьку в дворі багатоповерхівки горіла автівка. ФОТО

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Теги: авто, Луцьк, Чорновола
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