У Луцьку в дворі багатоповерхівки горіла автівка. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Відомо, що пожежа трапилась на вулиці Чорновола сьогодні, 24 лютого, в в обідню пору.



На місці події працювали рятувальники, які швидко ліквідували пожежу. Причину загорання встановлюють.



Деталі – згодом.





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