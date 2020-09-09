Луцькі депутати не підтримали звернення до Зеленського щодо справи Стерненка

Володимира Зеленського щодо забезпечення об’єктивного та неупередженого апеляційного розгляду



Під час голосування за таке звернення забракло голосів під час сесії, що відбулася сьогодні, 24 лютого.



Депутатка Алла Доманська зачитала для колег текст. За її словами, звернення підготували після вироку одеського суду щодо активіста Сергія Стерненка. У ньому йдеться, зокрема, про те, що «судова система України не виправдовує надій українців на чесність, справедливість та неупередженість».



Ініціатори звернення зауважують, що «не має нічого спільного зі справедливістю те, коли люди, які підозрюються у співпраці з терористами, спокійно ходять вулицями, а українського активіста за непереконливими свідченнями проросійського політика Сергія Щербича садять на сім років до в’язниці».



Окрім того, у зверненні наводять інші приклади несправедливості та нечесності у судовій системі.



Те, що учора, 23 лютого,



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Тож автори звернення мали намір звернутися до Зеленського з проханням бути гарантом справедливого рішення під час розгляду апеляції у справі Стерненка, забезпечити об’єктивний та неупереджений розгляд справи у апеляційному порядку.



За важливість прийняття такого звернення виступив і депутат Юрій Моклиця.



«Справа Стерненка – маркер того, що немає гальма, того, що що захотіли, те і зробили», – сказав Моклиця.



За підтримку звернення виступили також депутати Микола Федік, Михайло Наход та Олександр Ніколайчук.



Останнім виступив міський голова Ігор Поліщук. Він зауважив, що президент і судова гілка влади є незалежними один від одного. Окрім того, запитав, чи є в залі людина, яка ознайомилася з обвинувальним актом, який був переданий в суд, а також повністю читала вирок. «Немає, я зрозумів», - сказав Ігор Поліщук.



Зрештою, лише 17 депутатів проголосували за прийняття звернення, тож рішення не прийняли.



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