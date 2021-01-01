Вперше в Україні: у Луцьку їздитиме тролейбус із системою знезараження повітря від вірусів





Про це повідомляють на



У компанії зауважують, що такий тролейбус, який невдовзі курсуватиме Луцьком, став першим в Україні. Зокрема, в салоні тролейбуса встановлені 2 бактерицидні опромінювачі та 2 бактерицидні опромінювачі-рециркулятори.



Спеціалісти ДП «Автоскладальний завод № 1» постійно працюють над вдосконаленням транспортних засобів під торговою маркою «Богдан» і намагаються забезпечити якісне, комфортне та безпечне перевезення пасажирів громадським транспортом.



В умовах пандемії COVID-19 працівники луцького автозаводу «Богдан» винайшли спосіб для запобігання швидкому розповсюдженню вірусу в межах транспортного засобу. 26 жовтня 2020 року отримали патент №144745 на корисну модель «Спосіб очищення та знезараження поверхонь і повітря салонів транспортних засобів».



Суть цього способу полягає у встановленні в транспортних засобах бактерицидних опромінювачів двох типів:



Опромінювач-рециркулятор бактерицидний – це пристрій закритого типу, який може використовуватися постійно під час руху тролейбуса, незалежно від присутності чи відсутності пасажирів в салоні. Він є абсолютно безпечним і не потребує провітрювання приміщення салону транспортного засобу.



Опромінювач бактерицидний – це пристрій відкритого типу, який призначений для кварцування салону прямими ультрафіолетовими променями. Використання цього виду знезараження можливе лише за відсутності людей в салоні, наприклад на кінцевих зупинках. Застосування безозонових ламп не вимагає додаткових витрат часу на провітрювання салону після кварцування.



"Встановлення таких комплексних систем знезараження повітря та поверхонь у транспортних засобах – значний крок для забезпечення протидії вірусам, бактеріям та іншим інфекційним мікроорганізмам", - зауважили у пресслужбі компанії.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У новому тролейбусі, що курсуватиме Луцьком, встановили бактерицидні рециркулятори та опромінювачі для знезараження повітря та поверхонь у салоні.Про це повідомляють на сайті компанії «БОГДАН». У компанії зауважують, що такий тролейбус, який невдовзі курсуватиме Луцьком, став першим в Україні. Зокрема, в салоні тролейбуса встановлені 2 бактерицидні опромінювачі та 2 бактерицидні опромінювачі-рециркулятори.Спеціалісти ДП «Автоскладальний завод № 1» постійно працюють над вдосконаленням транспортних засобів під торговою маркою «Богдан» і намагаються забезпечити якісне, комфортне та безпечне перевезення пасажирів громадським транспортом.В умовах пандемії COVID-19 працівники луцького автозаводу «Богдан» винайшли спосіб для запобігання швидкому розповсюдженню вірусу в межах транспортного засобу. 26 жовтня 2020 року отримали патент №144745 на корисну модель «Спосіб очищення та знезараження поверхонь і повітря салонів транспортних засобів».Суть цього способу полягає у встановленні в транспортних засобах бактерицидних опромінювачів двох типів:Опромінювач-рециркулятор бактерицидний – це пристрій закритого типу, який може використовуватися постійно під час руху тролейбуса, незалежно від присутності чи відсутності пасажирів в салоні. Він є абсолютно безпечним і не потребує провітрювання приміщення салону транспортного засобу.Опромінювач бактерицидний – це пристрій відкритого типу, який призначений для кварцування салону прямими ультрафіолетовими променями. Використання цього виду знезараження можливе лише за відсутності людей в салоні, наприклад на кінцевих зупинках. Застосування безозонових ламп не вимагає додаткових витрат часу на провітрювання салону після кварцування."Встановлення таких комплексних систем знезараження повітря та поверхонь у транспортних засобах – значний крок для забезпечення протидії вірусам, бактеріям та іншим інфекційним мікроорганізмам", - зауважили у пресслужбі компанії.

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