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Син ексголови Луцької РДА стане першим заступником очільника Івано-Франківщини

Син ексголови Луцької РДА стане першим заступником очільника Івано-Франківщини
Волинянин Андрій Ярмольський, який наразі є радником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, стане його першим заступником. Відповідне призначення учора, 24 лютого, погодив уряд.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

Зауважимо, що напередодні Андрій Ярмольський подав електронну декларацію як кандидат на посаду першого заступника голови Івано-Франківської ОДА.

Із цього документу відомо, що він одружений, має двох доньок. У його власності – дві земельних ділянки у Зміїнці Луцького району, квартира у Софіївській Борщагівці Київської області на 144,9 метри квадратних, автомобілі Lexus LX 470 та Audi A6. У дружини – частина квартири у Луцьку та автомобіль Land Rover (модель – Range Rover Sport).

Окрім того, Андрій Ярмольський володіє юридичною фірмою «Робінсон Патман», половиною фірми «Фінкорд Інтелідженс», яка є адвокатським об’єднанням, та 5,57% від загального капіталу адвокатського об’єднання «Ісу Лоєрс».

За 2020 рік Андрій Ярмольський задекларував 4 мільйони гривень доходу від підприємницької діяльності, а його дружина – 15 480 гривень соціальних виплат.

Готівкою Андрій Ярмольський зберігає 240 тисяч доларів, 25 тисяч євро та 850 тисяч гривень, на банківському рахунку – 405 746 гривень. Його дружина має готівкою 80 тисяч доларів, 15 тисяч євро та 130 тисяч гривень.

Нагадаємо, у кінці грудня 2020 року голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук призначив своїми позаштатними радниками колишнього голову Луцької райдержадміністрації Ігоря Ярмольського, його сина Андрія Ярмольського та його колишню заступницю Інну Бас.

Інна Бас стала радником голови ОДА з соціальних та гуманітарних питань, а Ігор Ярмольський – з питань соціально-економічного розвитку. Його син Адрій Ярмольський – радником з питань соціально-економічного розвитку, правового забезпечення та загальної організації діяльності облдержадміністрації.

Обов’язки позаштатного радника голови облдержадміністрації з правових питань виконуватиме Едуард Греков. Відомо, що він – член Ради адвокатів Дніпропетровської області. Проживає у Дніпрі.

Позаштатним радником голови ОДА з правових питань призначили Віталія Солов’я. Він працював заступником директора юридичного департаменту - начальником управління земельних відносин Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Зауважимо, що Андрій Ярмольський та Едуард Греков спільно є засновниками щонайменше ТзОВ «Юридична компанія «Фінкорд Інтелідженс», бенефіціарним власником якої, згідно з інформацією з відкритих джерел, є Андрій Ярмольський.

Вочевидь, найближчим часом відбудеться призначення Андрія Ярмольського на посаду першого заступника голови голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

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Теги: Андрій Ярмольський, Ігор Ярмольський, Івано-Франківська ОДА, призначення
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Коментарі 4
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Звідки діаманти в "одному місці...?"
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Вже наші чиновники втратили і здоровий глузд, і совість. То у Луцьку помічником мера 23-річного сина судді втиснуть,то в Івано-Франківську всю сім'ю, мало що не з собачкою Жучкою на чолі, помічниками всунуть. От того Україна і в такій ****. Бо керують у нас отакі синочки.
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отака у нас правда а на нари його
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Черговий везунчик долі.))))
Для чого йдеш на державну службу коли такий успішний у бізнесі? Відповідаю за нього - кращий із усіх бізнесів, це висока державна посада. Ігор Палиця рулить))
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