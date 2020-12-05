Син ексголови Луцької РДА стане першим заступником очільника Івано-Франківщини

Волинянин, який наразі є радником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, стане його першим заступником. Відповідне призначення учора, 24 лютого, погодив уряд.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив представник Кабміну у Верховній РадіЗауважимо, що напередодні Андрій Ярмольський подав електронну декларацію як кандидат на посаду першого заступника голови Івано-Франківської ОДА.Із цього документу відомо, що він одружений, має двох доньок. У його власності – дві земельних ділянки у Зміїнці Луцького району, квартира у Софіївській Борщагівці Київської області на 144,9 метри квадратних, автомобілі Lexus LX 470 та Audi A6. У дружини – частина квартири у Луцьку та автомобіль Land Rover (модель – Range Rover Sport).Окрім того, Андрій Ярмольський володіє юридичною фірмою «Робінсон Патман», половиною фірми «Фінкорд Інтелідженс», яка є адвокатським об’єднанням, та 5,57% від загального капіталу адвокатського об’єднання «Ісу Лоєрс».За 2020 рік Андрій Ярмольський задекларував 4 мільйони гривень доходу від підприємницької діяльності, а його дружина – 15 480 гривень соціальних виплат.Готівкою Андрій Ярмольський зберігає 240 тисяч доларів, 25 тисяч євро та 850 тисяч гривень, на банківському рахунку – 405 746 гривень. Його дружина має готівкою 80 тисяч доларів, 15 тисяч євро та 130 тисяч гривень.Нагадаємо, у кінці грудня 2020 року голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчукколишнього голову Луцької райдержадміністрації, його сина Андрія Ярмольського та його колишню заступницюІнна Бас стала радником голови ОДА з соціальних та гуманітарних питань, а Ігор Ярмольський – з питань соціально-економічного розвитку. Його син Адрій Ярмольський – радником з питань соціально-економічного розвитку, правового забезпечення та загальної організації діяльності облдержадміністрації.Обов’язки позаштатного радника голови облдержадміністрації з правових питань виконуватиме. Відомо, що він – член Ради адвокатів Дніпропетровської області. Проживає у Дніпрі.Позаштатним радником голови ОДА з правових питань призначили. Він працював заступником директора юридичного департаменту - начальником управління земельних відносин Дніпропетровської обласної державної адміністрації.Зауважимо, що Андрій Ярмольський та Едуард Греков спільно є засновниками щонайменше ТзОВ «Юридична компанія «Фінкорд Інтелідженс», бенефіціарним власником якої, згідно з інформацією з відкритих джерел, є Андрій Ярмольський.Вочевидь, найближчим часом відбудеться призначення Андрія Ярмольського на посаду першого заступника голови голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.